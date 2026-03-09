Ayuntamiento de Tapachula se Suma a la Iniciativa “Chiapas se Ilumina por la Igualdad”

* Con el Objetivo de Visibilizar la Lucha Histórica de las Mujeres por la Justicia, la Igualdad de Derechos y una Vida Libre de Violencia.

Con el objetivo de visibilizar la lucha histórica de las mujeres por la justicia, la igualdad de derechos y una vida libre de violencia, el Ayuntamiento de Tapachula se sumó a la iniciativa “Chiapas se ilumina por la igualdad”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Durante la actividad, en representación del alcalde Yamil Melgar Bravo, la secretaria de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Correa González, afirmó que mediante la iluminación en color morado de algunos de los edificios más emblemáticos del municipio se busca promover la igualdad sustantiva y el derecho de todas las personas a vivir en una sociedad libre de violencia y discriminación.



Como parte de esta jornada simbólica, se iluminaron de color morado la Iglesia de San Agustín, el Museo de Tapachula y la sede del Gobierno Municipal, en una acción que además busca concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de fortalecer la igualdad de género, el respeto y la construcción de entornos seguros para las mujeres.En unidad con los regidores Rosa Cortés Rueda y Edi Alberto García Juárez, resaltó que dicha actividad tiene como propósito generar reflexión y participación social, recordando la importancia de continuar impulsando acciones que garanticen el respeto a los derechos de las mujeres y promuevan una vida libre de cualquier tipo de violencia.Al evento asistió la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez; la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo Escobar; la titular del COPLADEM, Julissa Janet Castillejos Rodríguez; el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega Pérez; la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Tapachula, María de Lourdes Santos Zozaya; la secretaria general del FSTSE Tapachula, María Cristina Pérez Gómez; representantes de diversos colectivos, asociaciones, entre otros invitados. Boletín Oficial