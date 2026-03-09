Productores de Maíz en el Soconusco Esperan Apertura de Apoyos

* Para el Ciclo Agrícola 2026.

Tapachula, Chiapas; 8 de Marzo de 2026.- A pocas semanas del inicio del ciclo de siembra 2026, productores de maíz del Soconusco se mantienen a la expectativa de la apertura de ventanillas y programas de apoyo que les permitan acceder a insumos y mecanismos de comercialización para la próxima temporada agrícola.

El coordinador regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y presidente de la Asociación Regional de Productores de Café y Maíz, Indalecio Flores Bámaca, informó que los agricultores de la región confían en que en las próximas semanas se habiliten los esquemas de apoyo impulsados por el Gobierno Federal y Estatal.

El dirigente explicó que en distintas entidades del país ya operan mecanismos de acopio y comercialización coordinados por dependencias federales como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Bienestar.



1 de 2

En el caso de Chiapas, los productores esperan que dichos programas se fortalezcan con infraestructura que facilite la recepción del grano.De acuerdo con Flores Bámaca, regiones agrícolas del Estado como La Frailesca, Comitán y Las Margaritas mantienen una producción importante de maíz, por lo que consideran necesario ampliar la cobertura de centros de acopio que permitan a los agricultores acceder al esquema de precio de garantía, actualmente superior a los siete pesos por kilogramo.El representante campesino señaló que el inicio tradicional de la siembra está previsto para el 3 de mayo, por lo que los productores buscan contar con semillas, fertilizantes y herbicidas con suficiente anticipación.Asimismo, recordó que el año 2025 fue complicado para el sector debido a condiciones climáticas adversas que afectaron la formación de la mazorca en diversas parcelas, situación que redujo la producción destinada tanto al mercado como al autoconsumo.Los agricultores también mantienen interés en la posible apertura de ventanillas del programa Sembrando Vida para nuevos beneficiarios dedicados al cultivo de café y maíz que aún no forman parte de este esquema.En la región, la mayoría de los productores trabaja superficies que van de una a 20 hectáreas, por lo que confían en que durante las próximas semanas se definan los apoyos y lineamientos que permitan preparar adecuadamente el ciclo agrícola 2026 en el Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista