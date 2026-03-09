Miles de Mujeres se Unen a la Marcha del 8M en Varios Estados del País

Ciudad de México; 8 de Marzo.-En todo el país, miles de mujeres salieron este domingo a marchar para exigir el fin de los feminicidios, de la violencia machista y de los abusos sexuales, y para reclamar el respeto a sus cuerpos y a sus derechos.

En el Día Internacional de la Mujer, estudiantes, jóvenes trabajadoras, madres de familia con sus hijas pequeñas y abuelas unieron sus voces a las de madres buscadoras, a familias que no están completas porque les faltan sus hijas, sus hermanas o sus amigas. Todas tomaron las calles de decenas de ciudades con pancartas y exigiendo justicia por las que ya no están.

En Cuernavaca, Morelos, la movilización estuvo marcada por los feminicidios de Kimberly y Karol, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asesinadas en las últimas semanas.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la consigna fue «¡Justicia para las doctoras!», en apoyo a las dos médicas residentes, quienes el 30 de diciembre de 2025 fueron víctimas de una agresión sexual en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

En Reynosa, Tamaulipas, entre lágrimas y gritos de impotencia, Lucía exigió a las autoridades localizar a Carlos «O», su entrenador de atletismo y quien en marzo de 2023 abusó sexualmente de su hermana, que tenía cinco años.

En Hidalgo, el colectivo feminista Aquelarre Cihuacóatl hizo una campaña digital con imágenes de monumentos y espacios públicos intervenidos con consignas como «Ni una más» y «Nos queremos vivas». Denunciaron que una pared pintada suele provocar más indignación que cientos de mujeres violentadas cada año.

En Ecatepec, Estado de México, la marcha se realizó bajo la consigna «La periferia existe porque resiste», y el lema principal de descentralizar la lucha feminista.

Movimientos similares se realizaron en ciudades de Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Jalisco, Baja California, Sonora, Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, entre otros estados. Sun