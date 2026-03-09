lunes, marzo 9, 2026
Policía Municipal de Tapachula detiene a gringo con orden de aprehensión

Tapachula, Chiapas.– En Tapachula no quedará impune ningún acto delictivo. Elementos de la Policía Municipal de Tapachula detuvieron a Rosendo N., de 34 años de edad y de origen estadounidense, quien contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por autoridades judiciales por un delito cometido el año pasado.

El comisario de la Policía Municipal de Tapachula, Dr. Alejandro Lluch, informó que la localización del individuo fue posible gracias a labores de inteligencia y vigilancia que desarrolla de manera permanente la corporación en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió detectar su presencia y proceder a su detención para dar cumplimiento al mandato judicial.

En el operativo participaron también el Grupo Especial de Reacción Inmediata de Tapachula (GERI), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en un esfuerzo coordinado para fortalecer la seguridad en la región.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente. La Policía Municipal reiteró que aun cuando los delitos hayan sido cometidos con anterioridad, ninguno quedará impune, reafirmando su compromiso de trabajar todos los días para cuidar y proteger a la ciudadanía.

Inaugura SSP Dirección de Transporte Aéreo
Hablaremos de la incidencia delictiva de la capital, además de diversos temas relevantes en la procuración de justicia de nuestro estado.
