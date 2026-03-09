lunes, marzo 9, 2026
Féminas Marchan Este 8M en Principales Calles de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 8 de Marzo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres integrantes del Comité Organizador del 8M, colectivas feministas y miembros de la comunidad LGBT realizaron una marcha por las principales calles de Tapachula para exigir justicia ante casos de violencia de género y agresiones sexuales que, aseguran, continúan sin resolverse.
La movilización inició alrededor de las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO), desde donde las participantes avanzaron por la Central Sur hasta llegar al centro de la Ciudad.

Durante el recorrido, las manifestantes portaron mantas, pancartas y lonas con mensajes de denuncia, además de corear consignas para exigir a las autoridades mayor atención a los casos de violencia contra mujeres y niñas.
La marcha concluyó en la explanada del Parque Central “Miguel Hidalgo”, donde las participantes realizaron diversas acciones simbólicas como la colocación de un tendedero de denuncias contra presuntos agresores sexuales, así como pintas en la explanada, banquetas y monumentos.
En entrevista, la defensora de derechos humanos Cecilia Izaguirre, integrante del Comité Organizador de la marcha, explicó que la movilización fue preparada por varias colectivas con el objetivo de garantizar la logística, seguridad y atención de salud durante la actividad.
Uno de los principales reclamos de las mujeres es que las denuncias de violencia y agresión sexual sean atendidas con seriedad, señaló, pues muchas víctimas afirman que sus casos no avanzan en las instancias correspondientes.
En Zonas Rurales aún se Enfrenta Rezago y Violencia: Mujeres en Movimiento
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizaciones sociales hicieron un llamado a las autoridades y a la sociedad para no olvidar a las mujeres que viven en comunidades rurales y marginadas, donde aún persisten condiciones de desigualdad, violencia y falta de oportunidades.
La dirigente de la organización Mujeres en Movimiento, Isabel Méndez Hernández, señaló que aunque cada año se realizan actividades para visibilizar la lucha de las mujeres, todavía existe un amplio sector de la población femenina que permanece en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en regiones alejadas por cuestiones geográficas y económicas.
Desde hace tres décadas, dijo, la organización trabaja en diferentes municipios del Soconusco, impulsando proyectos productivos, gestión de vivienda y acciones de apoyo comunitario dirigidas principalmente a mujeres de escasos recursos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

