REALIZAN FORO FEMENIL EN LA EFT 2026.

Tapachula, Chiapas; 08 de Marzo de 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, realizó el panel «Voces transformadoras: Mujeres que inspiran», en el marco del Día Internacional de la Mujer, con la participación de Denise López Espinal, Sheila Horita Ocampo, Dana Maza y María de Lourdes Santos Zozaya.

Con la representación del presidente del Patronato de la EFT 2026, Emilio Barrios Solano, la directora general, Aline Levet Moisés, dio la bienvenida a las asistentes y participantes a esta actividad que tuvo como objetivo recordar el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo de la sociedad.



Maylen I, Reina de la EFT 2026, agradeció la oportunidad de las panelistas para crear conciencia entre las nuevas generaciones, sobre sus derechos sociales. Boletín Oficial