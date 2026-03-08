¿Qué Significan el Morado, Verde y Negro en la Marcha 8M?

Ciudad de México, 7 de Marzo.- Cada 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salen a las calles para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia de género. En estas movilizaciones predominan ciertos colores, como el morado, verde y negro que se han convertido en símbolos del movimiento feminista y su lucha.

A lo largo de los años, los pañuelos, pancartas, prendas de ropa o distintivos con estos colores se convirtieron en una manera de identificar esta jornada de protesta y reflexión sobre las problemáticas estructurales con perspectiva de género, enfocados en la violencia, brecha salarial y derechos reproductivos.

El morado es el color más representativo del movimiento feminista a nivel internacional; su origen se remonta al movimiento sufragista de principios del siglo XX, cuando activistas británicas de la organización Women’s Social and Political Union adoptaron el color, simbolizando dignidad y lealtad en la lucha por el derecho al voto femenino.

Con el paso del tiempo, el color se consolidó como emblema de la lucha. De acuerdo con investigaciones citadas en el libro «Women’s Suffrage Memorabilia» de Kenneth Florey, el violeta también representaba la sangre que corría por las venas de las sufragistas que exigían igualdad política.

Otra explicación tiene que ver con el humo del incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en marzo de 1911, por mujeres que exigían mejores horarios. En la actualidad, simboliza la resistencia contra la desigualdad de género y la lucha feminista, por lo que suele dominar durante las marchas del 8M.

Por su parte, el uso del color verde apareció por primera vez en el movimiento feminista en Argentina en 2003, se asocia principalmente con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente con la exigencia de aborto legal, seguro y gratuito.

El color se popularizó luego de que activistas argentinas comenzaron a usar pañuelos verdes durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, lo que después se conocería como la «Marea Verde». Con el tiempo, este símbolo se extendió a otros países, incluido México.

Actualmente, el pañuelo verde se ha convertido en una representación de la lucha por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Además, el color también se asocia con esperanza y cambio social, elementos que refuerzan su significado dentro de las movilizaciones feministas.

Aunque menos institucionalizado que el morado o el verde, el negro también aparece con frecuencia durante las marchas del 8M. Este color suele representar luto, duelo y memoria por las víctimas de feminicidio y de violencia de género. También es utilizado por el famoso «Bloque Negro».

En diversos colectivos feministas, vestir de negro durante las movilizaciones se interpreta como un gesto de protesta y solidaridad con las familias de mujeres asesinadas o desaparecidas, así como una forma de denunciar la violencia estructural que enfrentan las mujeres.

Otros colores utilizados son:

Naranja: Vinculado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, representa la prevención y erradicación de la violencia de género.

Rosa: Aunque es utilizado para visibilizar la inclusión de las mujeres trans en el movimiento feminista y la lucha por sus derechos, también simboliza la memoria de las víctimas de feminicidio en México.

Blanco: A menudo asociado con la pureza y la paz, utilizado desde el movimiento sufragista, y en algunos contextos representa la justicia. Sun