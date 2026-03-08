Hoy se Realizarán Marchas por el Día de la Mujer Nada de Violencia Contra las Mujeres: Sheinbaum

* SEGOB PIDE RESPETAR EL EJERCICIO PACÍFICO DEL DERECHO A LA PROTESTA, EN CIUDADES DEL PAÍS.

* Cada año, el 8 de Marzo Miles de Mujeres en Todo el Mundo Salen a las Calles, Participan en Marchas o Realizan Actividades.

* Es una Fecha que Busca Visibilizar las Desigualdades que Aún Enfrentan las Mujeres en Distintos Ámbitos de la Sociedad.

El 8 de marzo, conocido como el Día Internacional de la Mujer, es una de las fechas más importantes en el calendario feminista desde su oficialización en el año 1975, ya que conmemora la lucha histórica del sexo femenino por la igualdad, los derechos laborales y la justicia social de niñas, adolescentes y adultas mujeres.

En México y el mundo, el 8M se caracteriza por marchas masivas, protestas, eventos y actividades académicas con el propósito de visibilizar problemáticas todavía existentes en la cotidianidad de la mujer moderna como la violencia de género, la brecha salarial, la desigualdad social y el feminicidio.

¿Por qué las mujeres marchan el 8 de marzo de cada año?



El movimiento del 8M tiene su origen en las protestas de feministas obreras a principios del siglo XX, cuando las trabajadoras en Estados Unidos y Europa comenzaron a exigir mejores condiciones laborales, igualdad de derechos y participación política.El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York durante el mes de marzo del año 1911, fue un punto clave en la historia de las mujeres por sus derechos en la sociedad, ya que el incidente causó la muerte de 146 personas en las que predominaban mujeres, evidenciando las condiciones de trabajo inhumanas.A partir de este evento, la lucha feminista por los derechos de niñas y adultas mujeres escaló, expandiéndose también a la participación política y temas de justicia social, exigencias que continúan siendo parte central de las marchas del 8 de marzo.¿Cuáles son los estados y ciudades de México que tendrán marchas por el 8M?En los últimos años, México ha sido uno de los países con mayor movilización de protestas feministas durante el 8 de marzo, manifestaciones principalmente centradas en la crisis de violencia de género —abuso en relaciones, desapariciones y feminicidio— que el país ha atravesado.Por lo tanto, en diversos estados y ciudades de la República Mexicana ya se cuenta con rutas, horarios y contingentes para emprender la marcha feminista del año.Segob Llama a Respetar la Protesta del 8M con Seguridad y sin CriminalizaciónEn el marco del Día Internacional de las Mujeres (8M), la Secretaría de Gobernación hace un llamado respetuoso a las autoridades de los estados a conducir sus actuaciones en el marco de los protocolos institucionales y con pleno respeto a los derechos humanos, en elcontexto de las movilizaciones previstas para este domingo.En un comunicado del Gobierno de México mencionó que reconoce que la protesta social es una expresión legítima de la vida democrática y una herramienta fundamental para visibilizar demandas y causas sociales.“La Secretaría recuerda que cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México se comenzaron a sistematizar las experiencias de atención a la protesta social, mediante protocolos, los cuales se siguieron construyendo a nivel federal para compartirlos con las servidoras y servidores públicos del país”, SegobComo resultado se integró el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, que cada entidad federativa debe implementar con seriedad y responsabilidad.Entre las acciones están atender demandas de los grupos; dialogar y ayudar a distender tensiones; establecer puntos de evacuación, y designar enlaces de seguimiento exclusivamente para periodistas. Se busca privilegiar el diálogo por encima del uso de la fuerza y que se brinden garantías para que puedan manifestarse.