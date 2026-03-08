Eduardo Ramírez reafirma compromiso con los derechos y la seguridad de las mujeres de Chiapas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la Asamblea Estatal de Mujeres “Florinda Lazos León”, donde destacó que la participación femenina en la vida pública y social ha sido fundamental para la construcción de la grandeza histórica, cultural y política de Chiapas y de México. Asimismo, señaló que el equilibrio en la convivencia entre mujeres y hombres es una fuerza transformadora que impulsa el desarrollo de los pueblos, y enfatizó que su gobierno promueve acciones para garantizar el bienestar y el respeto a los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Durante el evento, el mandatario también reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder que pasará a la historia por su sabiduría y templanza en la conducción y defensa de la nación mexicana ante el mundo. De igual forma, entregó dispositivos smartwatch del programa Mujer Segura: Presiona, Activa, Alerta a mujeres operadoras del transporte público en la modalidad Taxi Rosa.