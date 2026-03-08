domingo, marzo 8, 2026
Gobierno Municipal de Tapachula se Suma a la Estrategia Regional de Combate al Gusano Barrenador

* Comité Trabajará Para Fortalecer las Estrategias de Vigilancia Sanitaria, Prevención y Respuesta Oportuna Ante la Plaga

El Ayuntamiento de Tapachula, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios (SDRyFA), se sumó a las acciones emprendidas por el Gobierno Federal y del Estado para el combate del gusano barrenador del ganado.
En el marco de la reunión sobre la situación actual de la plaga, fue creado el Comité Regional para el Fortalecimiento de la Estrategia frente al Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Este organismo se encargará de coordinar los programas interinstitucionales para la prevención, control y erradicación de dicha plaga, la cual representa un riesgo sanitario, productivo y económico en lo municipal, estatal y federal.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago, dijo que es preocupación de los gobiernos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramirez Aguilar, la atención a la contingencia, por lo que las instrucciones del presidente municipal Yamil Melgar Bravo son las de sumarse a los trabajos.
Asimismo, destacó que en estas acciones participan diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno así como productores pecuarios, quienes trabajan de manera conjunta para fortalecer las estrategias de vigilancia sanitaria, prevención y respuesta oportuna ante la presencia del gusano barrenador. Boletín Oficial

