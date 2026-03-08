Artesanos de la Región Reportan Caída del 50% en Ventas

*Movilidad Extranjera no Detona Consumo Local.

Tapachula, Chiapas; 7 de Marzo del 2026.- Para Elizabeth Morales Hernández, artesana y comerciante de “Tesoro Chiapaneco”, el panorama económico no es alentador. Asegura que las ventas han disminuido hasta en un 50 por ciento y que la presencia de personas extranjeras en contexto de movilidad no ha representado un repunte para el sector artesanal en la región del Soconusco.



Contrario a lo que podría pensarse, el flujo migratorio no genera derrama económica en su ramo, sostuvo. “En realidad casi no compran. Muy pocas veces adquieren algo, y cuando lo hacen, son accesorios pequeños”, comenta.Señala que ni el textil tradicional ni las prendas artesanales despiertan mayor interés entre esta población, ya sea por cuestiones culturales o por limitaciones económicas.En contraste, destaca que cuando visitantes nacionales, principalmente del norte del país o de ciudades como Guadalajara, llegan al sur, sí muestran admiración y disposición para adquirir textiles, vestidos y camisas bordadas. “Para nosotros es algo maravilloso porque sí hay una descarga económica”, afirma.Actualmente, las ventas dependen en gran medida de temporadas específicas, como días feriados o invitaciones a eventos. Los productos con mayor movimiento son juguetes tradicionales y pulseras de ámbar para niños, aunque en volúmenes reducidos.Las graduaciones representan una esperanza, pues algunos docentes han comenzado a solicitar prendas típicas.Más allá de las cifras, la situación refleja un reto social y económico: el crecimiento de la Ciudad y los cambios demográficos no necesariamente fortalecen al comercio local. Morales hace un llamado a valorar lo propio y consumir artesanía regional. “Hay países que reconocen y aprecian lo nuestro, pero aquí a veces no lo hacemos”, lamenta.El sector artesanal, además de ser sustento de muchas familias, es parte de la identidad cultural de Chiapas.Su fortalecimiento depende no solo del turismo, sino también del compromiso de la comunidad por impulsar la economía local y preservar sus tradiciones. EL ORBE/ JC