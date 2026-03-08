Golpe al Narcomenudeo en Huixtla, Caen 9 en «Las Delicias»

Huixtla, Chiapas; 07 de Marzo.- En un operativo de precisión ejecutado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), se logró la desarticulación de una presunta célula delictiva dedicada al narcomenudeo que operaba en la colonia Las Delicias, en este municipio.
El saldo de la intervención fue de nueve sujetos detenidos, el aseguramiento de drogas y vehículos.
Dicha detención se derivó de patrullajes preventivos y de proximidad social, cuando los elementos de la FRIP detectaron a un grupo de hombres en actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron emprender la huida, lo que activó una persecución inmediata.
Los imputados fueron identificados como Javier “N”, Alexander “N”, Apolinar “N”, Christian “N”, Jorge “N”, Juan “N”, Benedicto “N”, Raúl “N” y Sergio “N”.
Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.
Cabe hacer mención que aunque la cifra parece modesta ante la magnitud del problema de inseguridad, la detención representa un alivio directo para los habitantes de Las Delicias.
Con esta acción, se espera una reducción en delitos conexos como el asalto a transeúntes y la extorsión, devolviendo un poco de tranquilidad a todo este municipio. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda