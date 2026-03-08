Ciudadanos Exhiben Crisis de Seguridad en Cacahoatán

* Por el Deterioro de Unidades Oficiales.

Cacahoatán, Chiapas; 7 de Marzo del 2026.- El estado de las unidades destinadas a la seguridad pública en el municipio de Cacahoatán ha generado fuertes críticas entre la población, luego de que en redes sociales circulara un video donde se observa a elementos de Vialidad Municipal empujando una patrulla que no logró encender durante un operativo interinstitucional.



El hecho, que ocurrió mientras diversas corporaciones participaban en un despliegue de seguridad, evidenció las deficiencias mecánicas y el deterioro de algunas unidades oficiales, provocando inconformidad entre ciudadanos que cuestionan el destino de los recursos destinados al mantenimiento del parque vehicular.De acuerdo con comentarios de habitantes del municipio, la situación refleja una falta de inversión en el mantenimiento preventivo y correctivo de patrullas, motocicletas y vehículos oficiales, lo que limita la capacidad operativa de las corporaciones encargadas de garantizar la seguridad.En el material difundido en redes sociales, publicado en la cuenta de Juan Camilo Pérez, se observa una fila de unidades de diferentes corporaciones, mientras elementos femeninos de Vialidad Municipal intentan empujar una patrulla para que continúe avanzando con el contingente.El incidente desató diversas reacciones entre usuarios, quienes señalaron que este tipo de situaciones deja en evidencia la fragilidad de la infraestructura de seguridad municipal, además de poner en entredicho la administración de recursos públicos en el Ayuntamiento encabezado por Víctor Pérez Saldaña.Entre las críticas también se mencionan otras problemáticas que, de acuerdo con ciudadanos, afectan al municipio, como deficiencias en la recolección de basura, fallas en el alumbrado público y falta de obras en comunidades rurales.Asimismo, habitantes han cuestionado la falta de inversión en capacitación y certificación de los elementos policiales, lo que consideran un tema prioritario para fortalecer las estrategias de seguridad en el municipio.El caso ha reavivado el debate en torno a la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la necesidad de mejorar las condiciones operativas de las corporaciones de seguridad, ya que, advierten ciudadanos, la seguridad de la población depende en gran medida de contar con equipamiento adecuado y personal capacitado. EL ORBE/ Mesa de Redacción