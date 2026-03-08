Más de 200 Alumnos Participan en Concurso de Bailes Regionales en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 7 de Marzo de 2026.- Con un ambiente lleno de música, color y orgullo cultural, alrededor de 200 estudiantes de nivel primaria participaron en el Concurso de Bailes Regionales de Chiapas, organizado por la zona escolar 007 del subsistema estatal de primarias en Tapachula.

El encuentro reunió a diez instituciones educativas, entre escuelas oficiales y colegios particulares, con el propósito de promover la identidad cultural, fortalecer la convivencia y resaltar las tradiciones del Estado entre las nuevas generaciones.

El supervisor de la Zona Escolar 007, Daniel Rueda López, destacó que este tipo de actividades permiten a los estudiantes expresar la riqueza cultural de Chiapas.

Los alumnos reflejan en cada presentación la autenticidad y el orgullo de sus raíces chiapanecas, a través de la música, los trajes típicos y la danza, señaló.

Durante la jornada, cada escuela presentó cuadros de bailes regionales que representaron distintas expresiones culturales del Estado.

En total participaron dos colegios y ocho escuelas oficiales, mostrando el talento artístico de sus estudiantes.

De este concurso surgirá la institución ganadora que representará a la Zona Escolar 007 en la siguiente etapa, la final del sector 002, programada para el próximo 3 de junio, donde competirán las cuatro supervisorías que integran dicho sector.

Más allá de la competencia, el evento busca fomentar la convivencia entre las comunidades educativas, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, promoviendo el respeto, la colaboración y la formación integral de los alumnos.

La sede del concurso fue la Escuela Primaria “Leandro de la Cruz”, cuyo director, Elímbano Gallegos Méndez, expresó su orgullo por recibir a las instituciones participantes. Indicó que la elección del plantel como anfitrión representa un reconocimiento al trabajo del colectivo docente y a la participación activa de la comunidad escolar.

Asimismo, informó que la institución también formó parte del certamen con un bloque de bailes regionales representativos de la región, preparado con dedicación por estudiantes y maestros.

En el concurso participaron instituciones como el Colegio Americano, el Colegio Benemérito de las Américas, la escuela Emiliano Zapata Salazar de Lagartero, las primarias Rolando Gutiérrez y Escuadrón 201 de Tinajas, además de Ramos Millán, Lázaro Cárdenas, Fray Matías de Córdova y la escuela anfitriona.

Con estas presentaciones, el evento se consolidó como una vitrina de la riqueza cultural del Soconusco, donde la danza y la tradición se convierten en herramientas para fortalecer la identidad y la unión entre las comunidades escolares. EL ORBE/Nelson Bautista