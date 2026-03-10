Cocoparci Respalda Fortalecimiento de Patrullajes en Tapachula

Afirman que También se Deben Aplicar Estrategias de Proximidad y Prevención

Resaltan Importancia de la Participación Ciudadana Para la Mejora de la Seguridad

Tapachula, Chiapas; 9 de Marzo del 2026.- El presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) de Tapachula, Ulises Ramos López, consideró que el fortalecimiento del equipamiento y armamento de las corporaciones de seguridad es una medida necesaria ante la evolución de la delincuencia; sin embargo, subrayó que estas acciones deben ir acompañadas de estrategias de prevención del delito y proximidad social.

Luego de que el Gobernador del Estado planteara la posibilidad de dotar de mayor armamento y equipamiento a las instituciones de seguridad, Ramos López señaló que toda política en esta materia debe contemplar distintas fases, iniciando por la prevención y la cercanía con la ciudadanía, antes de recurrir al uso de la fuerza.



Cuando las estrategias de proximidad y prevención son rebasadas por la delincuencia, afirmó, el Estado debe contar con la capacidad operativa y el equipamiento necesario para hacer frente a las amenazas que enfrenta la sociedad.“Hoy también hay que reconocer que la delincuencia se actualiza, se prepara y se equipa. Por ello las autoridades deben estar un paso adelante para poder responder de manera efectiva”, sostuvo.No obstante, insistió en que el fortalecimiento policial no debe limitarse únicamente a la adquisición de armamento o infraestructura, sino que debe incluir capacitación constante, profesionalización de los elementos y una estrategia integral que reduzca la necesidad de recurrir a la confrontación.Respecto a la confianza ciudadana en las corporaciones de seguridad, especialmente ante señalamientos que han surgido contra algunos mandos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, Ramos López señaló que, de confirmarse irregularidades, estas deben investigarse y sancionarse sin que ello signifique descalificar el trabajo de toda la institución.El reto para las autoridades es reforzar los controles de confianza, fortalecer los mecanismos de supervisión interna y garantizar la transparencia dentro de las corporaciones, dijo.Finalmente, afirmó que la participación ciudadana seguirá respaldando las acciones de seguridad que contribuyan a mejorar las condiciones en el Estado, aunque también señaló que la sociedad debe mantenerse vigilante para señalar cualquier irregularidad que pudiera presentarse dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. EL ORBE/ JC