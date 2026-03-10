martes, marzo 10, 2026
SEMAR Asegura 2 Toneladas de Cocaína en el Puerto de Acapulco

*La Droga fue al mar Arrojada en 80 Bultos.

Ciudad de México; 09 de Marzo de 2026.- El gabinete de Seguridad informó sobre el decomiso de dos toneladas de supuesta cocaína en la costa guerrerense.
A través de redes sociales, se detalló que la Secretaría de Marina (Semar) y la Armada de México realizaron esta acción en una operación marítima que también contó con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Costera, se aseguraron 80 bultos de presunta cocaína a 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

Las autoridades informaron que esta operación se realizó con información de inteligencia y para llevarla a cabo se desplegaron aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor.
El personal de las fuerzas armadas identificó y aseguró los bultos, cuyo peso preliminar es de aproximadamente dos toneladas; sin embargo, la cantidad será confirmada y la sustancia ilícita será puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, informaron.
Las autoridades subrayaron que este operativo forma parte de las acciones de vigilancia marítima que realiza la Armada de México y esto, dijeron, representa un golpe a las estructuras financieras de los grupos delictivos.
La vigilancia marítima y aérea se mantendrá en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho, informaron.
Más de 60 toneladas de cocaína incautadas
en gobierno de Sheinbaum: Harfuch.
En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch detalló que en la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas en mares mexicanos.
Indicó que estas acciones representan una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles. Sun

