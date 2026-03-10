Precio de Mezcla Mexicana de Petróleo Podría Llegar a 90 Dólares

Ciudad de México; 09 de Marzo de 2026.- Con la escalada de los ataques contra Irán, es probable que el precio de la mezcla mexicana del petróleo cierre la jornada de este lunes en 90 dólares; sin embargo, mientras persista el constante apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y los subsidios a gasolinas, no servirán de mucho para cumplir la meta del déficit fiscal en 2026, alertaron especialistas.

«Para México, primero, sin duda el choque petrolero es la parte más relevante; la mezcla mexicana al cierre del viernes cotizaba alrededor de 82 dólares por barril, con estas referencias cercanas a los 100 dólares del Brent y WTI. Lo más probable es que hoy, al cierre de la jornada, veremos una mezcla más cerca de los 90 dólares», estimó el economista en jefe de la casa de bolsa Finamex, Víctor Gómez Ayala.

Durante la presentación del análisis «Navegando las Finanzas Públicas de 2025», elaborado por la organización México Evalúa, explicó el efecto inicial del crecimiento de los precios del petróleo por la intervención militar en Irán y el ataque a diferentes estructuras de almacenamiento en Irán.

Indicó que en la apertura de los mercados en Asia, se observó un aumento importante en los precios internacionales del crudo, tanto del Brent como del WTI.

Como es un elemento de riesgo, no solo se canaliza en el mercado de commodities, sino también en otros, en el cambiario y de metales, así como en los criptoactivos, señaló.

Estableció que el efecto sobre las finanzas públicas dependerá del tamaño del estímulo fiscal que pudiera reactivar el gobierno federal para las gasolinas y la duración del conflicto, que al parecer ya se le está saliendo de las manos a Estados Unidos porque claramente Venezuela no es Irán.

Al respecto, la directora general del laboratorio de políticas públicas Ethos, Liliana Alvarado, comentó que la guerra entre EU-Israel contra Irán ha provocado el aumento de los petroprecios en los mercados energéticos internacionales.

Para el caso de México, se presupuestó para este año en 54.90 dólares por barril, pero hoy nos amanecimos con cotizaciones mundiales de 119 dólares.

«Eso significa una pérdida de recursos para el gobierno mexicano porque recordemos que tenemos el subsidio a las gasolinas», manifestó.

En 2022, la pérdida recaudatoria fue de 1.14% del producto interno bruto (PIB), es importante en términos de recaudación, ponderó.

Por su parte, la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, dijo que no hay que olvidar que el año pasado se hizo una reforma para crear el nuevo Derecho Petrolero del Bienestar, del 30%, con lo cual el gobierno ya no recibe ingresos por el pago de impuestos de Pemex.

Con ello, ahora es más difícil que los altos precios del petróleo vayan a beneficiar el presupuesto federal, porque de entrada el gobierno ya recibe menos por la venta de crudo, afirmó.

Recordó que en 2022 estimaron una pérdida de 128 mil millones de pesos menos el costo de los estímulos para mantener los precios de las gasolinas, con un resultado más caro que el efecto favorable.

Además, hizo ver que también existe un estímulo fiscal para los gasolineros que apoyen mantener el precio de los combustibles por debajo de la inflación, cuando se agota el subsidio directo a los consumidores.Sun