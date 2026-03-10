Tapachula Atiende a Personas en Movilidad con Humanismo: Yamil Melgar

ACNUR Dona Equipamiento y Mejora de Infraestructura

Se Brinda Orientación, Seguridad y Oportunidades Para Reconstruir sus Vidas

El alcalde Yamil Melgar Bravo, aseveró que con la entrega de equipamiento y mejoramiento de infraestructura realizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Tapachula a la Dirección de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo del Gobierno Municipal, se fortalecen las acciones orientadas a brindar una atención más digna, segura y humana a las personas en contexto de movilidad.



Acompañado por la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, expresó su agradecimiento a ACNUR por la valiosa donación y el acompañamiento que han permitido mejorar los espacios de atención pública, refrendando la voluntad del Gobierno Municipal y del Sistema DIF Tapachula de seguir fortaleciendo políticas y espacios que promuevan la atención integral, el respeto a los derechos humanos y la solidaridad, convirtiendo a Tapachula en un punto de apoyo, protección y esperanza para las infancias en contexto de movilidad y sus familias.Por otra parte, el jefe de la Oficina de ACNUR en Tapachula, Gustavo Gouveia, señaló que esta colaboración busca acompañar y consolidar un mecanismo que ha sido fundamental en la respuesta local para atender a personas refugiadas que se han visto forzadas a huir de sus hogares y buscan protección en la región, resaltando la importancia de la Ventanilla de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas, espacio que representa un punto de apoyo esencial para miles de personas que llegan a Tapachula en busca de orientación, seguridad y oportunidades para reconstruir sus vidas.Al hacer uso de la palabra, la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denise Lugardo Escobar, precisó que esta donación permitirá dignificar la atención que diariamente se brinda a personas migrantes, solicitantes de la condición de refugiado y a quienes llegan a la ciudad en busca de orientación, protección y nuevas oportunidades, subrayando que la cooperación internacional entre ACNUR y el Ayuntamiento de Tapachula demuestra que el trabajo conjunto es clave para construir respuestas humanas frente a los desafíos de la movilidad.Al evento asistió el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; la coordinadora de COPLADEM, Julissa Janet Castillejos Rodríguez; el director general del SDIF Tapachula, Jorge David Barragán Gordillo, entre otros servidores públicos e invitados especiales. Boletín Oficial