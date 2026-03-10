martes, marzo 10, 2026
Docente de la UNACH Alza la Voz por Pensiones Dignas en el Sector Educativo

*Señaló Inconformidades en Proceso de Jubilación.

Tapachula, Chiapas; 9 de Marzo del 2026.- Con más de 50 años dedicados a la docencia, el maestro Moisés Sánchez López, académico que impartió clases durante 40 años en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), expresó su inconformidad por las condiciones en las que fue jubilado, al considerar que no corresponden a su trayectoria académica ni a su aportación a la formación de generaciones de estudiantes.
El profesor relató que tras concluir su vida laboral fue retirado con una pensión mensual cercana a 20 mil Pesos, situación que considera insuficiente después de décadas de servicio en el ámbito educativo.
Sánchez López señaló que durante su carrera impartió clases en diversas instituciones, entre ellas la UNACH, además de participar en proyectos educativos y académicos vinculados con la enseñanza de la economía y la formación de jóvenes.
Más allá de su situación personal, el académico hizo un llamado a reflexionar sobre el reconocimiento que reciben los docentes tras dedicar gran parte de su vida a la educación y al desarrollo intelectual de la sociedad.
Asimismo, recordó que desde su juventud ha estado involucrado en movimientos educativos y sociales en la región. Incluso rememoró que, cuando era estudiante de la secundaria para trabajadores Julián Germán Valdés, participó junto a otros jóvenes en la solicitud para la creación de una universidad en Tapachula.
De acuerdo con su testimonio, en marzo de 1970 presentaron ante autoridades federales la petición para fundar una institución de educación superior en la región, iniciativa que años después derivaría en la consolidación de la universidad en el estado.
El profesor destacó que la educación ha sido siempre una herramienta fundamental para el desarrollo social, por lo que insistió en la importancia de valorar el trabajo de quienes han dedicado su vida a la enseñanza.
Finalmente, reiteró que más allá de su caso particular, su intención es generar conciencia sobre la necesidad de fortalecer el respeto, la dignidad laboral y las condiciones de retiro para los docentes que han contribuido durante décadas a la formación de nuevas generaciones en Chiapas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

