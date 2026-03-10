miércoles, marzo 11, 2026
Eduardo Ramírez decreta nueva Área Natural Protegida para resguardar al quetzal y otras especies

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en el municipio de Coapilla la declaratoria de Área Natural Protegida con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica para la ecorregión Coapilla: El Bosque del Quetzal, con una superficie de 959.26 hectáreas. Explicó que este decreto permitirá a la población acceder al programa de pago por servicios ambientales y participar en proyectos que impulsen el desarrollo comunitario. Asimismo, subrayó que este territorio representa una ruta clave para la movilidad de una amplia diversidad de aves y otras especies.

Durante la gira, el mandatario visitó el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 102 Coapilla, donde inauguró la edificación de aulas didácticas y obras exteriores, con una inversión de más de dos millones de pesos, para beneficio de más de 200 alumnas y alumnos.

