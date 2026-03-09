Cubanos Deportados de EE.UU. Quedan Varados en Tapachula

• Tras ser entregados a autoridades mexicanas, permanecen en Tapachula sin documentos que les permitan desplazarse por el país; denuncian.

Tapachula, Chiapas 9 de Marzo del 2026.– Migrantes cubanos deportados recientemente desde Estados Unidos denunciaron que actualmente permanecen varados en la ciudad de Tapachula sin documentos que les permitan desplazarse dentro del territorio mexicano, situación que los mantiene viviendo en condiciones precarias y, en muchos casos, durmiendo en la vía pública.

Yurdanis Alberto Diegues Santiesteban, originario de Bayamo, Granma, Cuba, relató que residió durante 16 años en Estados Unidos hasta que, tras un problema legal derivado de un incidente de tránsito ocurrido en 2013, fue detenido por autoridades migratorias y posteriormente deportado.

Explicó que tras ser detenido en Indiana fue trasladado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde un juez ordenó su deportación definitiva por un periodo de diez años sin derecho a apelación. Posteriormente fue trasladado hasta Arizona y desde ahí enviado por tierra hasta la frontera sur de México, Tapachula.

Según su testimonio, al llegar a esta ciudad fue entregado a autoridades migratorias mexicanas, quienes le otorgaron un documento con un plazo de diez días para abandonar el país; sin embargo, asegura que dicho papel no le permite desplazarse libremente por México ni acceder a transporte sin enfrentar revisiones en retenes migratorios.

“Nos dejan aquí prácticamente sin nada. No tenemos alojamiento, comida ni documentos que realmente nos permitan movernos. Muchos estamos durmiendo en la calle y expuestos a robos, extorsiones o cualquier situación de riesgo”, señaló.

Diegues Santiesteban afirma que existen decenas de migrantes cubanos en una situación similar, algunos de los cuales llevan semanas en Tapachula esperando una solución migratoria que les permita trasladarse a otras ciudades del país donde tienen familiares o posibilidades de trabajo.

El migrante aseguró que su intención es viajar a Cancún, Quintana Roo, donde afirma tener una oferta laboral; sin embargo, señala que sin un salvoconducto o autorización migratoria teme ser detenido en los retenes ubicados fuera de Tapachula.

Ante esta situación, hizo un llamado al gobierno mexicano para que se revise su situación y la de otros migrantes en circunstancias similares, solicitando que se les otorgue un trato humanitario y documentos que les permitan regularizar su estancia o trasladarse dentro del país mientras resuelven su situación migratoria.

La presencia de migrantes deportados desde Estados Unidos en la frontera sur vuelve a poner en el centro del debate las condiciones en las que se realizan estos retornos y la capacidad de las autoridades para atender a quienes quedan atrapados en ciudades fronterizas sin alternativas claras de movilidad o regularización. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.