A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Tapachula, Chiapas; 08 de Marzo de 2026.

POSICIONAMIENTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL sobre el expediente PPRA/DCC/DICLI/016/2025, relacionado con hechos denunciados en el área de Mercados.

Ante las publicaciones recientes en redes sociales relacionadas con una denuncia por presuntos hechos de acoso en el área de Mercados, del Ayuntamiento de Tapachula, me permito informar que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, el Órgano Interno de Control Municipal, a través del Departamento de Investigación, inició las actuaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales.

Derivado del escrito presentado por la persona denunciante, se radicó el expediente PPRA/DCC/DICLI/016/2025, mediante el cual se llevan a cabo las diligencias necesarias para la integración del procedimiento administrativo y la determinación correspondiente para la acreditación de las responsabilidades que, en su caso, pudieran sancionarse.



Como titular del Órgano Interno de Control Municipal, reitero que esta instancia actúa con estricto apego al marco normativo aplicable, garantizando que toda denuncia sea atendida de manera oportuna, seria, objetiva y conforme a derecho.En ese sentido, las investigaciones correspondientes se encuentran en curso y se continuará con la integración del expediente mediante la recopilación de información, comparecencias y demás actuaciones administrativas necesarias para el esclarecimiento de los hechos.El Órgano Interno de Control Municipal, refrenda su compromiso de actuar con responsabilidad, imparcialidad y transparencia, garantizando que ningún señalamiento de esta naturaleza sea ignorado, y que los procedimientos se conduzcan con pleno respeto a la legalidad.Necesario es mencionar, que el expediente de investigación se encuentra disponible en su acceso para todas las partes que tengan injerencia, en los términos que establece el artículo 116 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas y las actuaciones se han realizado diligentemente en lo que respecta a nuestra competencia administrativa, pues de los hechos que dieron origen, se advierten conductas competencia de otras autoridades, a las cuales oportunamente, se les hizo del conocimiento a través de los distintos canales de comunicación.Seguimos trabajando por las y los Tapachultecos con #VoluntadParaTransformar, haciendo frente al Combate de la Corrupción.

C.P. José Alfredo Jiménez Reyes.

Titular del Órgano Interno de Control Municipal