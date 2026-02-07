Lluvias Atípicas Amenazan Cosecha de Rambután en el Soconusco

*Alteran Proceso Natural de Floración.

Tapachula, Chiapas; 6 de Febrero de 2026.- La producción de rambután en la región del Soconusco enfrenta un panorama incierto para el ciclo 2026, debido a las lluvias atípicas registradas durante los últimos meses, las cuales han alterado el proceso natural de floración del cultivo, generando preocupación entre los productores.

Especialistas del sector señalaron que durante el último trimestre del año pasado se presentaron lluvias intensas y prolongadas, lo que impidió el estrés hídrico necesario para que el rambután inicie adecuadamente su etapa de floración.



Aunque se esperaba un periodo seco entre enero y marzo, como ocurre de manera normal, las recientes precipitaciones registradas a inicios de febrero complicaron aún más el escenario productivo.Las lluvias, explicaron, favorecen la fijación de nitrógeno en el suelo, lo que estimula el crecimiento vegetativo de la planta, es decir, la producción de hojas y brotes, en lugar de flores. Esta condición coloca al cultivo en una etapa de inestabilidad, retrasando la floración y generando una producción irregular, tardía y posiblemente prolongada.La afectación se presenta de manera generalizada en la región, aunque el municipio de Tuxtla Chico, considerado el principal productor de rambután a nivel nacional, figura entre los más impactados por las recientes precipitaciones.Productores indicaron que, de persistir las lluvias durante febrero y marzo, la cosecha 2026 podría ser similar o incluso peor a la del año anterior, cuando la productividad cayó por debajo del 40 por ciento. Aunque los precios lograron compensar parcialmente la baja producción en 2025, la economía del sector continúa resentida.Ante este escenario, los agricultores mantienen la esperanza de que las condiciones climáticas mejoren y reiteraron el llamado a las autoridades para que volteen la vista al cultivo de rambután, mediante apoyos técnicos e insumos que ayuden a enfrentar un ciclo productivo que se perfila como complicado. EL ORBE/ JC.