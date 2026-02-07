Ganaderos de la Región Combaten Plaga del Gusano Barrenador con Trampas Artesanales

*Implementan Estrategias Comunitarias Para Mitigar Afectaciones.

Tapachula, Chiapas; 6 de Febrero de 2026.- Productores ganaderos del Soconusco han decidido actuar por cuenta propia para enfrentar la propagación del gusano barrenador, una peligrosa plaga que pone en riesgo la salud del ganado y de otros animales de sangre caliente. Frente a la ausencia de acciones oportunas por parte de programas federales, los ganaderos han comenzado a utilizar trampas artesanales como medida preventiva y de control.

La estrategia es impulsada por el Comité del Sistema Producto Bovino Carne del Estado de Chiapas, que capacita a productores en la elaboración y colocación de trampas elaboradas con materiales reciclados.



Estas consisten en envases de plástico de tres litros, perforados lateralmente y con un cebo preparado a base de hígado molido y vísceras de pescado, cuyo olor atrae a la mosca transmisora.De acuerdo con los ganaderos, al quedar atrapada la mosca hembra se interrumpe su ciclo reproductivo, evitando la generación de cientos de larvas que afectan heridas abiertas en animales como bovinos, porcinos, equinos, así como perros y gatos.Productores señalaron que la plaga ya se encuentra presente en varias comunidades del Soconusco, por lo que hicieron un llamado a la participación de la población para adoptar estas medidas sencillas, pero efectivas, mientras se concretan acciones sanitarias más amplias.Aunque reconocen que las trampas artesanales no sustituyen una estrategia integral, consideran que la organización comunitaria es clave para contener el avance del gusano barrenador y proteger la actividad ganadera en la región. EL ORBE/ Nelson Bautista