sábado, febrero 7, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAvanzan Labores de Control y Enfriamiento en Incendio del Sitio de Residuos...
Local

Avanzan Labores de Control y Enfriamiento en Incendio del Sitio de Residuos de Tapachula: Yamil Melgar

0
13

El Alcalde dio Seguimiento Puntual a las Acciones de Control y Mitigación del Incendio en Basurero Intermunicipal
——-
Destacó que el Siniestro se Encuentra Controlado en un 90%

Con el objetivo de dar seguimiento puntual a las acciones de control y mitigación, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo realizó un recorrido de supervisión en el sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio.
Durante la visita, el Edil informó que de acuerdo con el personal de Protección Civil del Estado de Chiapas, el incendio se encuentra controlado en un 90%, por lo que actualmente los trabajos se concentran en el enfriamiento de puntos de calor que permanecen activos, una etapa indispensable para poder declarar su erradicación total.

Yamil Melgar reiteró que las autoridades municipales se mantienen en permanente coordinación y vigilancia hasta lograr el control total de la situación y agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, subrayando que su apoyo ha sido fundamental para avanzar de manera eficaz y oportuna en las acciones de atención a esta contingencia.
Asimismo, se dio a conocer el uso de maquinaria especializada para la compactación organizada de los residuos, destacando la operación de un compactador tipo “pata de cabra”, con una capacidad de compactación de 35 toneladas por centímetro cuadrado, lo que permite garantizar una estabilidad de hasta 800 kilogramos por metro cúbico de residuos confinados.
Finalmente, dijo que estas acciones representan una mayor estabilidad de los residuos, además de prolongar la vida útil del sitio, fortaleciendo las condiciones de seguridad ambiental y operativa del lugar.
En el recorrido de supervisión estuvo presente el jefe del Departamento de Logística y Evaluación de Daños, Julio César Meléndez Domínguez; el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Juan Carlos Gallegos; la directora de Ecología Municipal de la SEDURBE, Salomé Méndez Mendoza; el especialista ambientalista, Hugo Alejandro García; entre otros servidores públicos. Boletín Oficial

Artículo anterior
Ganaderos de la Región Combaten Plaga del Gusano Barrenador con Trampas Artesanales
Artículo siguiente
Empresarios Llaman a Autoridades Migratorias Agilizar Trámite de TVR y Eliminar Burocratismo en Aduanas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Maestra Guadalupe se Jubila Tras 32 Años de Servicio

Al Instante staff - 0
Guadalupe Casanova Luna, culminó su ciclo laboral luego de 32 años de servicio como docente de nivel primaria en la Escuela “Doctor Belisario Domínguez...
Leer más

Asegura SSP búnker criminal y refuerza operativo permanente en la región Mezcalapa–Ocuilapa

Al Instante staff - 0
Chiapas; 06 de febrero de 2026.- El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio a conocer que como resultado de un...
Leer más

Vehículo se incendia en zona escolar de la colonia 5 de Febrero.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 06 de febrero 2026.- Un vehículo particular terminó completamente calcinado la tarde de este jueves en la colonia 5 de Febrero,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV