Empresarios Llaman a Autoridades Migratorias Agilizar Trámite de TVR y Eliminar Burocratismo en Aduanas

Sectores Productivos Lamentan que la Burocracia Frena el Motor Económico de Tapachula

Ciudadanos del Vecino País ven a Tapachula Como el Principal Destino Para Compras y Recreación

Al Llegar a la Región Consumen Gasolina, Hospedaje, Alimentos y Productos Locales

*SE DEBE APROVECHAR EL POTENCIAL TURÍSTICO DE LA REGIÓN Y ATRAER A MÁS VISITANTES DE GUATEMALA PARA IMPULSAR LA DERRAMA ECONÓMICA EN LA FRONTERA SUR.

Tapachula, Chiapas; 6 de Febrero de 2026.- La derrama económica que el turismo guatemalteco genera en Tapachula está en peligro. Lo que antes era un intercambio fluido entre ambos países, hoy se ve obstaculizado por un aumento en los controles migratorios y aduaneros, especialmente en el lado mexicano. Esta situación está impactando de manera directa al comercio del Centro Histórico de la ciudad.



José Elmer Aquiáhuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Pro-Centro), señaló que las estrictas medidas en las aduanas están dificultando el acceso de los guatemaltecos, quienes históricamente consideraban a Tapachula su principal destino de compras y recreación.Recordó que, en el pasado, los ciudadanos guatemaltecos podían ingresar al país con un permiso provisional de 72 horas sin mayores dificultades. Sin embargo, hoy se enfrentan a una serie de trámites y restricciones que ralentizan el acceso.“Antes, todo era más ágil, ahora, enfrentan trabas tanto en la obtención de la TVR (Tarjeta de Visitante Regional) como en los permisos para los camiones.“Aunque estos reglamentos ya existían, ahora los aplican con una rigidez que parece buscar obstaculizar su entrada”, explicó.Destacó que el sector comercial de Tapachula atraviesa una situación económica difícil, por lo que resulta perjudicial restringir el acceso a un grupo de turistas que históricamente ha contribuido al consumo de gasolina, hospedaje, alimentos y productos locales.Además, con el tipo de cambio favorable al Quetzal, la Ciudad podría aprovechar aún más la llegada de visitantes.Un punto crítico señalado por los comerciantes es el trato que reciben los turistas guatemaltecos dentro del territorio mexicano.Según encuestas realizadas por la asociación, muchos visitantes se quejan de los abusos por parte de las autoridades de Tránsito, como el retiro de placas o multas injustificadas.“Si les quitan una placa un sábado, se ven obligados a quedarse hasta el lunes o regresar otro día solo para resolver el trámite. Eso no es hospitalidad, es una barrera”, manifestó.Otro aspecto que ha generado molestia entre los comerciantes es el trato desigual entre los turistas. Mientras que a los turistas de crucero se les recibe con protocolos especiales, marimbas y patrullas, el turista guatemalteco que llega en autobús enfrenta restricciones y revisiones más estrictas, pese a que su consumo es significativamente mayor.“En un camión pueden viajar 50 personas que vienen a comprar y quedarse. Tres o cuatro camiones representan una derrama económica importante que estamos perdiendo”, añadió.Los comerciantes de Tapachula han hecho un llamado urgente a las autoridades migratorias y aduaneras para que apliquen un criterio más flexible en los trámites de los turistas guatemaltecos.Subrayan que no se trata de permitir la ilegalidad, sino de no utilizar los reglamentos como una barrera que asfixie la economía local.La solicitud es clara, aplicar un enfoque de facilitación turística para garantizar el bienestar económico de una ciudad que depende de su relación histórica con Guatemala. EL ORBE/Nelson Bautista