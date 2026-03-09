Asesinan a albañil dentro de su vivienda en la colonia Pobres Unidos

Tapachula, Chiapas a 9 de marzo 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes al interior de su domicilio ubicado en la colonia Pobres Unidos, en esta ciudad, lo que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron a las 20:20 horas de la noche de este lunes 9 de marzo de 2026, en un domicilio situado sobre la calle Niños Héroes,

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, encabezados por la oficial Yesenia Maldonado Mendoza y dos elementos más, quienes al ingresar al inmueble localizaron a un hombre sin vida en posición de de cúbito dorsal. La víctima vestía pantalón de mezclilla azul y playera blanca sin mangas.

En el sitio, los agentes se entrevistaron con Tomasa, de 35 años de edad, quien identificó al fallecido como su esposo Raúl, de 39 años de edad, de nacionalidad mexicana y de oficio albañil.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, minutos antes dos sujetos arribaron al domicilio; ambos vestían pantalón de mezclilla y playera negra. Uno portaba gorra roja y el otro gorra negra con pasamontañas. Los individuos ingresaron a la vivienda y, sin mediar palabra, dispararon con un arma de fuego en contra de la víctima.

Tras perpetrar el ataque, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio.