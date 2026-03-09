En Chiapas, mano firme contra delincuentes: Fiscal General

• Detienen a presunto responsable de feminicidio y homicidio calificado cometidos en Ángel Albino Corzo

• Operativo Hostigamiento logra detención de 46 personas en las últimas 72 horas

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se inició la carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, cometidos en agravio de una adolescente y un niño, respectivamente, los cuales fueron encontrados sin vida al interior de un domicilio, en el municipio de Ángel Albino Corzo.

De acuerdo con los actos de investigación, la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico secundario, y con la recolección de los indicios se permitió establecer que el presunto responsable es Damián “N”, tío de las víctimas, mismo que ya se encuentra detenido.

“No habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva que atente contra niñas, niños, adolescentes y mujeres; se actuará con contundencia y mano firme, para que los responsables enfrenten la justicia”, enfatizó.

Durante la transmisión a través de su cuenta de Facebook, Jorge Llaven señaló que como parte del Operativo Hostigamiento, en las últimas 72 horas fueron detenidas 46 personas: 13 en Tapachula; nueve en Huixtla; ocho en San Cristóbal; seis en Villaflores; cinco en Ixhuatán; cuatro en Ocozocoautla y una en Tonalá, todas relacionadas a delitos de alto impacto como robo de vehículos, narcomenudeo y posesión de arma de fuego.

Subrayó que en las últimas 24 horas se llevó a cabo un cateo en un rancho en el municipio de Cintalapa, donde se encontraron armas largas de grueso calibre denominadas AK-47 o “Cuerno de Chivo”, granadas de fragmentación, cargadores calibre 50, equipo táctico y radios. “Vamos a continuar trabajando en esos operativos para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de Chiapas”, reafirmó.

En cuanto a la incidencia delictiva en la última semana en Tuxtla Gutiérrez, el Fiscal General precisó que hubo un descenso del 21 por ciento con 23 carpetas iniciadas, respecto a la semana antepasada. En delitos de alto impacto se abrieron dos carpetas de investigación, una por robo a transeúnte y otra por robo a negocio.

Finalmente, sobre los delitos sexuales dijo que del 2 al 8 de marzo hubo un descenso del 25 por ciento, con tres denuncias; con relación a la violencia familiar se tienen 17 denuncias, un 37 por ciento menos que la semana antepasada.