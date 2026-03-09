lunes, marzo 9, 2026
Se crea la Dirección de Transporte Aéreo y con eso se refuerza la seguridad en Chiapas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la Dirección de Transporte Aéreo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), un espacio operativo que reforzará de manera integral la seguridad en Chiapas, fortaleciendo las labores de vigilancia y ampliando la capacidad institucional para proteger al pueblo chiapaneco. Subrayó que, en tan solo 15 meses de su administración, se ha logrado avanzar en la pacificación del estado, recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar las condiciones de bienestar. Asimismo, enfatizó que en su gobierno no hay espacio para la impunidad ni la complicidad, muestra de ello es que más de 300 elementos que incurrieron en irregularidades han sido procesados conforme a la ley.

