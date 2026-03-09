Se crea la Dirección de Transporte Aéreo y con eso se refuerza la seguridad en Chiapas

• El gobernador Eduardo Ramírez destacó que estas acciones amplían la capacidad institucional para proteger al pueblo chiapaneco

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la inauguración de la Dirección de Transporte Aéreo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), un espacio operativo que contribuirá a reforzar de manera integral la seguridad en Chiapas. En este marco, destacó que con estas acciones se fortalecen las labores de vigilancia, reacción y apoyo a las estrategias de seguridad, lo que permite ampliar la capacidad institucional para proteger al pueblo chiapaneco.

“Este acto consuma un paso más en el fortalecimiento de la paz y la seguridad del estado. Somos un gobierno que no escatima recursos en materia de seguridad y no dejaremos de hacerlo porque se trata de cuidar a la gente. Nunca más la violencia se va a apoderar de Chiapas, nunca más se va a normalizar en las carreteras o en los pueblos. Hoy hay autoridad, hay gobierno, pero sobre todo hay autoridad moral”, expresó.

1 de 9

Acompañado de representantes de las Fuerzas Armadas e integrantes de la Mesa de Paz, a quienes agradeció por su compromiso con Chiapas, el mandatario enfatizó que en el gobierno de la Nueva ERA no hay espacio para la impunidad ni la complicidad, por lo que la ley se aplica con firmeza. Como muestra de ello, indicó que más de 300 elementos que incurrieron en irregularidades han sido procesados conforme a la normatividad.

Ramírez Aguilar subrayó que, en tan solo 15 meses de su administración, se ha logrado avanzar en la pacificación del estado, recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar las condiciones de bienestar. Precisó que estas acciones se realizan en estrecha coordinación con el Gabinete Federal y con las instituciones estatales y municipales, con el propósito de mantener la paz, la estabilidad y el Estado de derecho. Asimismo, reiteró que su gobierno continuará invirtiendo en programas orientados a dignificar la labor policial.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que la Dirección de Transportes Aéreos de la dependencia ya cuenta con pilotos certificados para realizar vuelos nocturnos, tras capacitarse en Colombia en el uso de visión nocturna. Explicó que esta capacidad permitirá fortalecer las operaciones de seguridad al posibilitar vuelos a cualquier hora del día, independientemente de las condiciones de luz, lo que amplía la capacidad de respuesta ante emergencias y operativos en todo el territorio estatal.

Añadió que la Secretaría dispone de tres helicópteros con cobertura en los 124 municipios de Chiapas, equipados con herramientas de inteligencia y tecnología que han contribuido a realizar detenciones exitosas y a generar mayor confianza entre la ciudadanía. De igual manera, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por su respaldo para consolidar estas acciones y reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la capacitación y las estrategias institucionales para garantizar cero corrupción y cero impunidad.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Transporte Aéreo de la SSP, Néstor Moisés Landeros Gonzales, expresó su compromiso de conducir con responsabilidad esta área operativa para planear, coordinar y ejecutar diversas misiones en apoyo a tareas de vigilancia, prevención del delito, traslados estratégicos y asistencia humanitaria. Destacó también la certificación de matrícula del Black Hawk, con lo que esta aeronave adquiere identidad, nacionalidad y reconocimiento oficial para operar plenamente en el espacio aéreo mexicano, bajo estrictos estándares de seguridad, mantenimiento y disciplina aérea.

En el evento estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Inés Meléndez Estrada; la secretaria de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el jefe de Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano; los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, y de Berriozábal, Jorge Acero Gómez; así como representantes de la VII Región Militar y de la XXII Zona Naval, entre otras autoridades.