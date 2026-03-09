lunes, marzo 9, 2026
spot_img
InicioAl InstanteContinúan investigaciones por muerte de sacerdote en Coapilla: FGE
Al Instante

Continúan investigaciones por muerte de sacerdote en Coapilla: FGE

0
21

– La necropsia no registra huella de violencia

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino identificado con el nombre Juan Manuel Zavala Madrigal, quien era sacerdote del municipio de Ocotepec, por hechos ocurridos en la comunidad San Antonio del municipio de Coapilla, en el lugar denominado Laguna Verde.

De manera preliminar, tras realizar diversas investigaciones tecnológicas, se estableció que el hoy occiso habría llegado a ofrecer una misa y se comunicó ayer a las 23:00 horas con un colaborador, a quien le indicó que se encontraba extraviado, su vehículo se había quedado atascado en un camino y no sabía dónde se encontraba.

En un video se aprecia que el clérigo se encontraba deambulando por una de las calles de manera solitaria, cerca del lugar donde fue hallado. Además, se encontraron su vehículo y pertenencias.

Tras la búsqueda, se localizó el cuerpo en el interior de la laguna. Según el dictamen de la necropsia de ley la causa de la muerte fue asfixia por sumersión en medio acuoso y no presentó lesiones ni golpes.

Cabe mencionar, que las investigaciones continúan y se seguirán desahogando más datos de prueba y dictámenes periciales, para indagar con exactitud los hechos.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de esclarecer todos los hechos que le sean denunciados con Cero Impunidad.

Artículo anterior
Hablaremos de la incidencia delictiva de la capital, además de diversos temas relevantes en la procuración de justicia de nuestro estado.
Artículo siguiente
Se crea la Dirección de Transporte Aéreo y con eso se refuerza la seguridad en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Asesinan a albañil dentro de su vivienda en la colonia Pobres Unidos

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 9 de marzo 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este lunes al interior de su domicilio ubicado...
Leer más

La Granja de Zenón

Al Instante staff - 0
MAÑANA FUNCIÓN FORO MASIVO INICIA 7:00 PM NIÑOS GRATIS HASTA 12 AÑOS.
Leer más

Tapachula atiende a personas en movilidad con humanismo: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
El alcalde Yamil Melgar Bravo, aseveró que con la entrega de equipamiento y mejoramiento de infraestructura realizada por la Agencia de la ONU para...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV