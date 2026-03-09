Continúan investigaciones por muerte de sacerdote en Coapilla: FGE

– La necropsia no registra huella de violencia

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el hallazgo del cuerpo de una persona del sexo masculino identificado con el nombre Juan Manuel Zavala Madrigal, quien era sacerdote del municipio de Ocotepec, por hechos ocurridos en la comunidad San Antonio del municipio de Coapilla, en el lugar denominado Laguna Verde.

De manera preliminar, tras realizar diversas investigaciones tecnológicas, se estableció que el hoy occiso habría llegado a ofrecer una misa y se comunicó ayer a las 23:00 horas con un colaborador, a quien le indicó que se encontraba extraviado, su vehículo se había quedado atascado en un camino y no sabía dónde se encontraba.

En un video se aprecia que el clérigo se encontraba deambulando por una de las calles de manera solitaria, cerca del lugar donde fue hallado. Además, se encontraron su vehículo y pertenencias.

Tras la búsqueda, se localizó el cuerpo en el interior de la laguna. Según el dictamen de la necropsia de ley la causa de la muerte fue asfixia por sumersión en medio acuoso y no presentó lesiones ni golpes.

Cabe mencionar, que las investigaciones continúan y se seguirán desahogando más datos de prueba y dictámenes periciales, para indagar con exactitud los hechos.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de esclarecer todos los hechos que le sean denunciados con Cero Impunidad.