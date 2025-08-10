“Se Gobierna Obedeciendo, no se Gobierna Mandando”: Eduardo Ramírez

El Gobernador Afirmó que Chiapas es un Antes y un Después con el Movimiento Zapatista

En Larráinzar, Refrendó su Compromiso con la Paz y el Respeto a los Pueblos Originarios

“Se gobierna obedeciendo, no se gobierna mandando”, manifestó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al encabezar la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el municipio de Larráinzar, donde refrendó su respeto y voluntad para seguir construyendo la paz en Chiapas.

Tras hacer un repaso histórico de la lucha de los pueblos originarios en distintos procesos y etapas de la entidad, como el movimiento zapatista y los diálogos de San Andrés, el mandatario reconoció la resistencia, paciencia y prudencia que han permitido mantener vivas sus culturas, lenguas y tradiciones.



“Ser sujetos de derechos y no sujetos de política pública, son dos conceptos completamente distintos. Por eso vengo a San Andrés Larráinzar, a ratificar ese compromiso por el cual se llevaron a cabo los diálogos, primeramente, aquí en la cabecera, que debe haber un gobierno que obedezca y no un gobierno que mande. Por eso venimos aquí, como Gobierno de Chiapas, a ofrecerles nuestro respeto, a ofrecerles nuestra voluntad para construir esa paz anhelada por la que tanto hemos luchado”, enfatizó.Ramírez Aguilar subrayó que la paz se construye todos los días y es responsabilidad de todas y todos. Agregó que la liberación de los pueblos significa reconocer y respetar los usos y costumbres, además de priorizar la comunicación y el diálogo.Recordó la sabiduría ancestral del LekilKuxlejal, “el buen vivir” en lengua tsotsil, que implica armonía y respeto a la madre tierra y a los demás seres. “En la vida estamos de paso, la madre tierra se queda por siempre. Vivamos este paso en paz, vivámoslo en armonía y en comunión con todos nuestros hermanos y hermanas. ¡Vivan los pueblos originarios de Chiapas, de México y de América!”.En ese marco, la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin, entregó al gobernador un informe con los objetivos y conclusiones del foro Problemáticas y perspectivas futuras de los pueblos indígenas, en el que se abordaron temas como autonomía, liderazgo femenino, derechos, cosmovisión y revitalización lingüística. Señaló que este documento es fruto de una participación activa y consultiva, y propone acciones concretas para un futuro más justo y equitativo para las comunidades originarias de Chiapas.Posteriormente, el gobernador del Departamento de San Marcos, República de Guatemala, Rolando López Crisóstomo, obsequió a Ramírez Aguilar un tejido tradicional del pueblo Mam como símbolo de fortalecimiento de lazos de amistad. Reconoció y celebró la diversidad de los pueblos originarios presentes, tanto de México como de Guatemala, en una conmemoración que busca promover la inclusión, la igualdad y el respeto, visibilizando los retos que enfrentan, así como la preservación de sus idiomas, territorios y recursos. Boletín Oficial