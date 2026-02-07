domingo, febrero 8, 2026
Motociclistas caen a dren pluvial y resultan gravemente lesionados.

Tapachula, Chiapas a 7 de febrero 2026.-
Dos personas resultaron lesionadas la tarde de este sábado tras sufrir un accidente cuando viajaban a bordo de una motocicleta y terminaron cayendo a un dren pluvial, al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:40 horas, sobre el boulevard del Internado, en el cruce de la 7ª Sur Par Vial y el callejón del Internado, dentro de la colonia Teófilo Acebo, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

En el lugar fueron localizados un hombre y una mujer dentro del canal de drenaje, quienes se desplazaban en una motocicleta Italika 125, color azul con negro, con placas del estado de Chiapas. Ambos presentaban diversas lesiones de consideración.

El conductor fue identificado como Víctor “C”, de 20 años de edad, quien refirió que circulaba de norte a sur cuando perdió el control de la unidad, provocando que la motocicleta se precipitara al dren. Lo acompañaba Yamileth “M”, de 26 años.

A las 16:45 horas arribaron paramédicos del Grupo CARCH, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados. De acuerdo con los reportes preliminares, ambos presentaban probable estado etílico, así como fracturas en la región cervical y cadera, por lo que fue necesaria su atención médica inmediata.

Minutos más tarde, a las 16:51 horas, personal del Grupo SAE realizó el traslado de los heridos al Hospital General de Tapachula para su valoración especializada.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva acudieron al sitio para llevar a cabo el peritaje correspondiente y resguardar el área, a fin de deslindar responsabilidades.
