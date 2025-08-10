lunes, agosto 11, 2025
En Tuxtla, las autoridades de seguridad aprehenden a presunto violador: FGE
Al Instante

En Tuxtla, las autoridades de seguridad aprehenden a presunto violador: FGE

– El órgano jurisdiccional determinará su situación legal

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José “N”, como presunto responsable de violación agravada cometido en perjuicio de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El presunto agresor fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa, quien definirá si situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos y procurar justicia para las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

En operativo interinstitucional detienen a dos masculinos en posesion de narcóticos en Villaflores
Aviso a la Ciudadania
Aviso a la Ciudadania

Se prevé mañana Lunes 11 de agosto a las 7 de la mañana, habrá bloqueo em la Terminal de Almacenamiento de Pemex en Puerto...
En operativo interinstitucional detienen a dos masculinos en posesion de narcóticos en Villaflores

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal...
SSP refuerza la seguridad y proximidad social a través de la Guardia Estatal de Turismo

Con el objetivo de brindar atención, seguridad e información a las y los turistas nacionales e internacionales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP),...
