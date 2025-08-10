En Tuxtla, las autoridades de seguridad aprehenden a presunto violador: FGE

– El órgano jurisdiccional determinará su situación legal

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José “N”, como presunto responsable de violación agravada cometido en perjuicio de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El presunto agresor fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa, quien definirá si situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos y procurar justicia para las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.