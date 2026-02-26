Trabajadores de Pemex anuncian bloqueos temporales en la TAD de Puerto Chiapas.

Tapachula Chiapas 26 de febrero 2026.- A partir de este jueves y hasta el sábado, trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos realizarán bloqueos de dos horas diarias en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) ubicadas en Puerto Chiapas.

La medida surge, señalan los inconformes, ante la falta de respuesta de la empresa productiva a diversas demandas como a la salud, violacion a sus derechos y laborales.

Los manifestantes advirtieron que la protesta será pacífica, aunque no descartan intensificar acciones si no se establece una mesa de diálogo.