Tapachula Chiapas 26 de febrero 2026.- A partir de este jueves y hasta el sábado, trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos realizarán bloqueos de dos horas diarias en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) ubicadas en Puerto Chiapas.
La medida surge, señalan los inconformes, ante la falta de respuesta de la empresa productiva a diversas demandas como a la salud, violacion a sus derechos y laborales.
Los manifestantes advirtieron que la protesta será pacífica, aunque no descartan intensificar acciones si no se establece una mesa de diálogo.
Trabajadores de Pemex anuncian bloqueos temporales en la TAD de Puerto Chiapas.
Tapachula Chiapas 26 de febrero 2026.- A partir de este jueves y hasta el sábado, trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos realizarán bloqueos de dos horas diarias en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) ubicadas en Puerto Chiapas.