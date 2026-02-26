LISTOS PABELLONES DE LA EXPO FERIA TAPACHULA 2026

• Regresa el Pabellón Internacional a la feria más importante de la región.

Tapachula, Chiapas, 26 de febrero 2026.- Con la participación de doce países la Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, anuncia el regreso del Pabellón Internacional que los asistentes podrán disfrutar del 5 al 15 de marzo, dio a conocer, el presidente del Patronato, Emilio Barrios Solano.

Al dar la bienvenida a Senegal, Francia, Argentina, Corea del Sur, Perú, Ecuador, Ghana, Estados Unidos, Haití, El Salvador y Guatemala, Barrios Solano, mencionó que luego de varios años la feria más importante de la región vuelve a sus orígenes con el Pabellón Internacional y la participación de varias naciones de los cinco continentes.

Mencionó que aparte del Pabellón Internacional, los asistentes podrán visitar el Comercial, Empresarial, Institucional, Regional y el Internacional, donde los visitantes podrán conocer productos, servicios, artesanías y otras amenidades para toda la familia.



El presidente del Patronato de la EFT 2026, invitó a toda la población a visitar la feria ganadera, agrícola, comercial y empresarial con la garantía de que se está trabajando en la seguridad de los asistentes dentro y fuera del recinto ferial.