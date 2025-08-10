lunes, agosto 11, 2025
SSP refuerza la seguridad y proximidad social a través de la Guardia Estatal de Turismo

Con el objetivo de brindar atención, seguridad e información a las y los turistas nacionales e internacionales, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, que dirige el comisario jefe, Guillermo López Murua, llevó a cabo diversas acciones de proximidad social y patrullajes preventivos mixtos en diversos municipios de Chiapas.

En el municipio de Palenque, se desplegaron elementos en las Cascadas de Misol-ha y en la Zona Arqueológica, en donde se realizó patrullajes preventivos y de proximidad social con fines de atención turística.

La Delegación Tuxtla Gutiérrez, recorrió el Parque Nacional del Cañón del Sumidero y el Chorreadero de Chiapa de Corzo, en donde realizaron recorridos pie tierra en labores de proximidad social, estableciendo contacto con turistas y difundiendo las funciones de la Guardia Estatal de Turismo, así como el número de emergencias 9-1-1, en caso de alguna emergencia.

En el tramo carretero Tapachula – Puerto Madero, se atendió un hecho vial con una camioneta Ford Ranger, modelo 1994, la cual presentó una falla mecánica en el radiador por falta de anticongelante. Se realizaron labores de abanderamiento y apoyo logístico, permitiendo la continuación de su trayecto.

Estas acciones forman parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que sigue la dirección del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, manteniendo una estrategia de presencia permanente en zonas de alta afluencia, reforzando la seguridad, la confianza ciudadana y el acompañamiento preventivo durante la estancia y desplazamiento de las y los visitantes.

