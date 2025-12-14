domingo, diciembre 14, 2025
Trump Promete “Represalias muy Graves” Tras Asesinato de 3 Estadounidenses en Ataque de ISIS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que habrá “represalias muy graves” tras el asesinato de dos militares y un intérprete civil estadounidenses en un ataque del Estado Islámico (ISIS) en Siria.
“Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria, dos soldados y un intérprete civil”, escribió Trump en su red social Truth Social. “Habrá represalias muy graves”, añadió.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este sábado de una “emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria” que dejó tres víctimas mortales.
Otros tres militares resultaron heridos, aunque, según el mandatario, “se encuentran bien”, y el atacante fue abatido.
“Se trata de un ataque del ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa de Siria que no está totalmente controlada por ellos. El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está muy enfadado y preocupado por este ataque”, aseguró Trump.
El mandatario republicano señaló que las fuerzas sirias cooperaron con las estadounidenses tras el atentado.
Sean Parnell, portavoz del Pentágono, explicó que el ataque ocurrió mientras los soldados sostenían una reunión con líderes locales.
“Su misión era apoyar las operaciones antiterroristas y contra el ISIS en curso en la región”, escribió en la red social X.
Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que Estados Unidos eliminará “sin piedad” a quien ataque a ciudadanos estadounidenses.
Un comunicado del Comando Central de EU indicó que el grupo fue emboscado por un pistolero solitario, identificado como militante del Estado Islámico. El pistolero fue abatido.
El ataque ocurrió en la ciudad de Palmira mientras los soldados realizaban operaciones antiterroristas, según declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado aparte.
Palmira está fuera del control del presidente sirio Ahmed al-Sharaa.

