Más de 87,000 Mexicanos han Sido Detenidos en Redadas Contra Migrantes en Estados Unidos

* Reportes del INM Refieren que de Enero a Octubre de 2025 Fueron Devueltos a Territorio Nacional 128,881 Mexicanos.

Las severas medidas implementadas por el gobierno de Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2025, en contra de la migración indocumentada, se tradujeron en más de 169 redadas en las que fueron detenidas más de 225,000 personas, de las cuales más de 87,000 son mexicanas; 20 muertos en custodia de personal de migración, entre ellos 10 mexicanos y una sensible reducción en la detención de migrantes en la frontera.

Eso dicen las cifras, pero los testimonios de mexicanos en ese país y activistas que tienen como causa la defensa de los migrantes en suelo estadounidense exponen que esas acciones se tradujeron en decenas de familias desintegradas, miedo y carencias económicas y sociales.



En ese contexto, destaca el limitado apoyo del gobierno mexicano, quien los llama héroes cuando se trata de que envíen remesas, pero quien que redujo en alrededor de 10%, el presupuesto destinado a la asistencia consular, precisamente cuando más se ocupaba ayuda desde acá, de este lado.Si se analizan las estadísticas de las autoridades estadounidenses sobre detenciones y expulsiones, se observa que en lo que va del año hubo una caída en el número de detenciones en la frontera por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y un aumento considerable de las detenciones, en las ciudades y condados, por parte de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Entre enero y octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza detuvo un millón 997,579 personas; en el mismo periodo de 2024, la cifra bajó ligeramente a un millón 456,014 personas, pero, en el mismo lapso de 2025, descendió a 158,849. La cantidad de personas detenidas de enero a octubre de 2025 representan 10.9% de las detenciones en el mismo periodo de 2024.En el caso de los mexicanos, entre enero y octubre de 2023 fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza 606,307; en el mismo periodo de 2024, fueron 492,918 y en el mismo lapso de 2025 la cifra bajó a 93,212.En tanto, el ICE entre enero y octubre de 2024 detuvo a 94,532 personas y en el mismo lapso de 2025 fueron 225,757, eso quiere decir que hubo una variación porcentual de 138% en ciudades y condados a través de agresivas redadas.De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 20 de enero al 23 de octubre de 2025, fueron repatriados a México 116,320 connacionales, de los cuales 93,153 recibieron asistencia o protección consular.En tanto, reportes del Instituto Nacional de Migración (INM) refieren que de enero a octubre de 2025 fueron devueltos a territorio nacional 128,881 mexicanos.En el mismo lapso de 2024 fueron deportados 173,397 mexicanos y en el mismo periodo de 2023 la cifra fue 188,065 y en el mismo periodo de 2022 el registro fue de 221,431. El número de deportados de enero a octubre de 2025 representan 58% de los retornados en el mismo periodo de 2022.Ariel G. Ruiz Soto, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI) de Estados Unidos, destacó que el ICE realizó alrededor de 340,000 deportaciones en el año fiscal 2025 (que va de octubre de 2024 a septiembre de 2025), incluyendo no ciudadanos con una orden formal de expulsión y detenidos de inmigración que decidieron terminar su detención con una salida voluntaria.El analista expuso a este periódico que el gobierno estadounidense reportó más de 400,000 deportaciones en total, es decir sumando las derivadas de detenciones del ICE y CBP en los primeros 250 días de la segunda administración del presidente Trump, y que va en camino de alcanzar casi 600,000 al final de su primer año.Sin embargo, el analista destacó que esa proyección no alcanza las 685,000 deportaciones registradas por la administración Biden en el año fiscal 2024 y está muy lejos de la promesa de la administración del presidente Trump de realizar un millón de deportaciones al año.