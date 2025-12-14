lunes, diciembre 15, 2025
En colaboración, las Fiscalías de Chiapas y Yucatán aprehenden a presunto responsable de desaparición de personas

• Por hechos ocurridos en noviembre de 2024, en Palenque

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía General de Yucatán, ejecutaron mandamiento judicial en contra de Armando “N”, como presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, cometido en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de Pascual A “N” y Pascual “N”, por hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2024, en el municipio de Palenque.

De acuerdo con el informe, las víctimas se encontraban en su lugar de trabajo, cuando presuntamente el inculpado y otros sujetos arribaron al lugar portando armas de fuego, y los subieron a una camioneta, encontrándolos sin vida, días después.

El presunto responsable fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de Catazajá-Palenque, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con otras entidades a fin de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

