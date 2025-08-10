domingo, agosto 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteConcluye primera fase de capacitación para Juzgados de Paz y Conciliación
Al Instante

Concluye primera fase de capacitación para Juzgados de Paz y Conciliación

0
4

El Poder Judicial del Estado de Chiapas concluyó la primera fase del ciclo de talleres denominado “Fortalecimiento jurídico-práctico de la competencia jurisdiccional y auxilios a autoridades”, dirigido al personal de los Juzgados de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación Indígena, así como de los Juzgados Municipales, con el objetivo de reforzar sus habilidades jurídicas y prácticas en beneficio de las personas usuarias.

Durante tres días, se desarrolló el «Taller práctico sobre elaboración de cuadernillos, acuerdos y diligencias», con la participación de ponentes de amplia trayectoria, la secretaria de acuerdos del Juzgado Cuarto Civil, Elvia Guadalupe Maza Mejía; el primer secretario de acuerdos del Juzgado Primero Oral Mercantil, Eduardo Javier Barrios Herrera; y el jefe del Departamento de Juzgados Municipales adscrito a la Dirección de Juzgados de Paz y Conciliación, Luis Alberto Torija Ruiz.

Esta capacitación forma parte de las acciones estratégicas impulsadas en la administración del magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, dentro del marco de una nueva era para Chiapas, donde la justicia es la paz y se fomenta un servicio humanista, cercano y eficiente. A través del fortalecimiento técnico y operativo del personal judicial, se abona a la construcción de una cultura que prioriza la solución de conflictos con voluntad, ética, respeto y apego a los derechos humanos.

Con la participación de jueces, juezas, secretarios, secretarias y personal administrativo de distintos municipios, esta primera etapa cierra con resultados positivos, sentando las bases para la segunda fase del ciclo, que continuará reforzando el compromiso de quienes integran la familia judicial en la administración de justicia en todo el territorio chiapaneco.

Concluye primera fase de capacitación para Juzgados de Paz y Conciliación
Artículo anterior
Migrantes Acuerdan Continuar Caminando en Caravana a la Ciudad de México
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Migrantes Acuerdan Continuar Caminando en Caravana a la Ciudad de México

Al Instante staff - 0
• Denuncian que agentes migratorios los pretenden dividir para desmantelar el grupo; les ofrecen visas humanitarias. Escuintla, Chiapas 10 de Agosto del 2025.- Por la tarde...
Leer más

En Jalisco, Colima e Hidalgo, Presidenta Claudia Sheinbaum Supuervisa, Inaugura y pone en marcha Obras Prioritarias.

Al Instante staff - 0
EN JALISCO, COLIMA E HIDALGO, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SUPERVISA, INAUGURA Y PONE EN MARCHA OBRAS PRIORITARIAS Del 8 al 10 de agosto, la Presidenta...
Leer más

Jóvenes ruedan por la paz y contra las adicciones en todo México

Al Instante staff - 0
• Esta jornada puso a las juventudes mexicanas a activarse y hacer comunidad en alrededor de 109 carreras que se realizaron en los 32 estados...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV