domingo, agosto 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteMigrantes Acuerdan Continuar Caminando en Caravana a la Ciudad de México
Al Instante

Migrantes Acuerdan Continuar Caminando en Caravana a la Ciudad de México

0
4

• Denuncian que agentes migratorios los pretenden dividir para desmantelar el grupo; les ofrecen visas humanitarias.

Escuintla, Chiapas 10 de Agosto del 2025.- Por la tarde de este domingo 10 de Agosto, migrantes de diversas nacionalidades que salieron en caravana desde el pasado miércoles por la madrugada de Tapachula, y recorren la costa de Chiapas; acordaron seguir su avance por la noche de este mismo día, para intentar salir de territorio chiapaneco en los próximos días, tras descansar dos días en el municipio de Escuintla.

Según informes de organismos no gubernamentales, y defensores de los derechos humanos, los extranjeros de diversas nacionalidades descansaron, se alimentaron e hidrataron en la unidad deportiva de esta localidad, en donde también recibieron atención médica. El ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
En Jalisco, Colima e Hidalgo, Presidenta Claudia Sheinbaum Supuervisa, Inaugura y pone en marcha Obras Prioritarias.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Jalisco, Colima e Hidalgo, Presidenta Claudia Sheinbaum Supuervisa, Inaugura y pone en marcha Obras Prioritarias.

Al Instante staff - 0
EN JALISCO, COLIMA E HIDALGO, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SUPERVISA, INAUGURA Y PONE EN MARCHA OBRAS PRIORITARIAS Del 8 al 10 de agosto, la Presidenta...
Leer más

Jóvenes ruedan por la paz y contra las adicciones en todo México

Al Instante staff - 0
• Esta jornada puso a las juventudes mexicanas a activarse y hacer comunidad en alrededor de 109 carreras que se realizaron en los 32 estados...
Leer más

La Fiscalía General del Estado informa

Al Instante staff - 0
Respecto a información que circula en redes sociales sobre la retención de dos personas del sexo femenino de identidad resguardada, en el ejido Hidalgo,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV