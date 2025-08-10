Migrantes Acuerdan Continuar Caminando en Caravana a la Ciudad de México

• Denuncian que agentes migratorios los pretenden dividir para desmantelar el grupo; les ofrecen visas humanitarias.

Escuintla, Chiapas 10 de Agosto del 2025.- Por la tarde de este domingo 10 de Agosto, migrantes de diversas nacionalidades que salieron en caravana desde el pasado miércoles por la madrugada de Tapachula, y recorren la costa de Chiapas; acordaron seguir su avance por la noche de este mismo día, para intentar salir de territorio chiapaneco en los próximos días, tras descansar dos días en el municipio de Escuintla.

Según informes de organismos no gubernamentales, y defensores de los derechos humanos, los extranjeros de diversas nacionalidades descansaron, se alimentaron e hidrataron en la unidad deportiva de esta localidad, en donde también recibieron atención médica. El ORBE/ Mesa de Redacción.