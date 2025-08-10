domingo, agosto 10, 2025
En Jalisco, Colima e Hidalgo, Presidenta Claudia Sheinbaum Supuervisa, Inaugura y pone en marcha Obras Prioritarias.

Del 8 al 10 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum recorrió Jalisco, Colima e Hidalgo:

* En Jalisco, inauguró el Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco, que beneficiará a 380 mil personas, y visitó el módulo de registro de la Pensión Mujeres Bienestar en Acatlán de Juárez.
* En Colima, supervisó la ampliación del Puerto de Manzanillo, dio inicio a puentes vehiculares que tendrán una inversión de 2 mil millones de pesos y recorrió la nueva fase de la Central Eléctrica de Ciclo Combinado “General Manuel Álvarez Moreno”.

* En Hidalgo revisó el avance del Tren Ciudad de México–Pachuca, que se proyecta estará listo en el primer trimestre de 2027, y la construcción de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en San Agustín Tlaxiaca.

