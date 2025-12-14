domingo, diciembre 14, 2025
Al Instante

Presidenta Claudia Sheinbaum Firma Restitución de Tierras, Inaugura Centro Libre para Mujeres y Conversa con Jóvenes en Gira por Chihuahua

La Presidenta Claudia Sheinbaum realizó una intensa gira por Chihuahua para impulsar proyectos prioritarios en beneficio de los pueblos originarios, de las mujeres y de jóvenes del estado.

En Santa Tulita, Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, firmó el decreto para restituir más de 3 mil hectáreas de tierras al pueblo ódami.


En Ciudad Juárez, inauguró, en un emotivo encuentro, el segundo Centro LIBRE, donde ante niñas, jóvenes y mujeres de todas las edades reafirmó su compromiso: «Es tiempo de mujeres sin violencia», además de que señaló que las mujeres pueden ser lo que ellas quieran.

Y finalmente, de igual forma en Ciudad Juárez, conversó con las y los estudiantes del nuevo CBTIS que abrirá sus puertas en febrero, para que haya más preparatorias que queden cerca de la casa.

