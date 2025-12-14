Motociclistas las Principales Víctimas en Accidentes Vehiculares Ocurridos en la Región

* Grupo SAE Diariamente Atiende Entre 14 y 16 Emergencias en la Ciudad y Carreteras de la Región.

* Motociclistas Manejan a Exceso de Velocidad, sin Medidas Básicas de Seguridad, Como el uso del Casco, Además de Transportar Hasta 3 Personas en su Vehículo.

* ADVIERTEN QUE DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINAS LAS CIFRAS DE PERCANCES AUMENTAN SIGNIFICATIVAMENTE.

Tapachula, Chiapas; 13 de Diciembre del 2025.- Durante la temporada decembrina se ha registrado un incremento significativo en el número de accidentes viales, particularmente aquellos que involucran motociclistas, alertó William González, comandante de grupo SAE, corporación de auxilio que diariamente atiende entre 14 y 16 emergencias en la ciudad y carreteras de la región.

El Comandante señaló que más del 50% de los accidentes atendidos corresponden a motociclistas, muchos de ellos por exceso de velocidad y falta de medidas básicas de seguridad, como el uso del casco. Esta omisión -advirtió- ha sido determinante en la pérdida de vidas humanas, pues en las últimas semanas no solo se han registrado daños materiales, sino también personas lesionadas de gravedad y decesos.



1 de 3

Indicó que, en promedio, se atienden entre 10 y 12 accidentes de motocicleta al día, algunos con heridas menores, pero otros con consecuencias severas que requieren traslados urgentes a hospitales. Una situación preocupante es que gran parte de los accidentados son menores de edad, lo que refleja una falta de supervisión por parte de padres y tutores, así como la ausencia de una cultura de prevención vial.González explicó que el repunte de accidentes comenzó desde la semana pasada, coincidiendo con el inicio de las vacaciones, el aumento del flujo vehicular y los convivios decembrinos, factores que incrementan la imprudencia al conducir. De acuerdo con el comandante, conforme se acerquen fechas clave como el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, el riesgo continuará en aumento.Pese a la magnitud del problema, Grupo SAE opera desde hace 32 años sin financiamiento gubernamental, dependiendo principalmente de donativos ciudadanos y aportaciones de pequeñas empresas, recursos que apenas alcanzan para cubrir gastos básicos como el combustible. Esta situación limita la capacidad de respuesta de una corporación que, aun así, mantiene guardias permanentes las 24 horas del día, los 365 días del año.Finalmente, el Comandante hizo un llamado urgente a la ciudadanía para extremar precauciones, respetar los límites de velocidad, utilizar casco y equipo de protección, y evitar que menores conduzcan motocicletas.La prevención -subrayó- puede marcar la diferencia entre llegar con bien a casa o convertirse en una estadística más de esta temporada. EL ORBE/ JC