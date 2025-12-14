Con Gran Éxito se Realizó la 2ª Carrera con Causa del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas

Tapachula, Chiapas 14 de Diciembre del 2025.– En un ambiente de entusiasmo, convivencia y compromiso social, se llevó a cabo con gran éxito la 2ª Carrera con Causa de 5 kilómetros, organizada por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas, evento que reunió a más de 200 corredores y a decenas de familias tapachultecas, por la mañana de este domingo 14 de diciembre.

Desde muy temprano, participantes de todas las edades se dieron cita en las instalaciones del colegio, ubicadas frente a la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, punto de salida y meta de esta justa deportiva. El recorrido abarcó importantes vialidades de la ciudad, permitiendo a los corredores disfrutar de una jornada atlética segura y ordenada.



La carrera destacó por su carácter familiar, ya que participaron desde corredores experimentados hasta niños, jóvenes y adultos mayores, fomentando la activación física y la convivencia comunitaria. Durante todo el trayecto se instalaron puntos de hidratación, así como servicios de atención médica, personal de auxilio y módulos de masajes de recuperación, lo que garantizó el bienestar de los participantes antes, durante y después del evento.

El presidente del colegio, Ing. Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, agradeció el apoyo de las autoridades municipales, así como de los cuerpos de seguridad de todos los niveles, así como a protección civil municipal de Tapachula. Además de todos los patrocinadores, lo que permitió que la competencia se desarrollara sin incidentes.

Además del aspecto deportivo, la carrera tuvo un importante objetivo solidario, ya que los recursos recaudados serán destinados a la construcción de las nuevas oficinas del colegio, reforzando el compromiso del gremio con el desarrollo institucional y social de la región.

Al finalizar la competencia se realizó la premiación de las distintas categorías participantes:

Categoría Master Femenil: 1er lugar, Aida Zamora Diegser; 2º lugar Rafaela Sontay; 3er lugar Elena Carmona.

Categoría Varonil Master: 1er lugar José De León; 2º lugar José Antonio Ulín; 3er lugar Cesar Augusto Mérida.

Categoría Libre Femenil: 1er lugar Noemi Mejía Aguilar; 2º Lugar Yadira Tobar; 3er lugar Bella Gómez

Categoría Libre Varonil: 1er lugar Freyli Barrios; 2º lugar José De León; 3er lugar Sergio Verdugo.

Entrevistado por aparte el responsable del recorrido, Ing. Enixe Itzel López Cifuentes, y el coordinador general del evento, Ing. Argenis Agustín Galván agradecieron la respuesta de la ciudadanía, así como el respaldo de patrocinadores y voluntarios, reiterando que este tipo de eventos fortalecen el tejido social y promueven una cultura de salud, deporte y solidaridad en Tapachula. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.