domingo, diciembre 14, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalAyuntamiento de Tapachula Fortalece la Autosuficiencia Alimentaria en Localidades Rurales
Local

Ayuntamiento de Tapachula Fortalece la Autosuficiencia Alimentaria en Localidades Rurales

0
18

* Con la Sexta Entrega de Paquetes Avícolas.


Como parte de la estrategia integral que impulsa la autosuficiencia alimentaria y la generación de ingresos en comunidades rurales, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios (SDRyFA), realizó la sexta y última entrega de paquetes avícolas de traspatio, beneficiando a mil mujeres de diversas localidades rurales del municipio.
El titular de la SDRyFA, Daniel López Santiago, informó que en seguimiento a las indicaciones del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, se fortalecen los programas que permiten a las familias tapachultecas acceder a alimentos nutritivos y mejorar la economía del hogar mediante actividades productivas sustentables.
Asimismo, destacó que el programa beneficia a mujeres de comunidades rurales del municipio, promoviendo la crianza de aves de traspatio como una alternativa viable para el autoconsumo y la generación de ingresos, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de las familias.
Para concluir, dijo que con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la autonomía de las mujeres rurales, fomenten la seguridad alimentaria y promuevan un desarrollo social más equitativo en las comunidades del municipio. Boletín Oficial

Ayuntamiento de Tapachula Fortalece la Autosuficiencia Alimentaria en Localidades Rurales
Artículo anterior
La Guelaguetza Regresa a Tapachula Para Compartir la Riqueza Gastronómica, Artística y Cultural de Oaxaca
Artículo siguiente
Sheinbaum Promete más Seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de Prensa del Gabinete de Seguridad.

Al Instante staff - 0
#EnVivo | Conferencia de Prensa del Gabinete de Seguridad Conferencia de Prensa del Gabinete de Seguridad de México. X https://x.com/i/broadcasts/1OwxWeOWNMwGQ FACEBOOK https://www.facebook.com/share/v/1CqrZYLenw/ YT: https://youtube.com/live/Coq3M1Jec6Y?feature=share
Leer más

Productores del Soconusco Avanzan Hacia la Industrialización de sus Cosechas; Alistan Registro de Marca

Al Instante staff - 0
• El objetivo es dar un valor agregado a sus productos en la región del Soconusco. Tapachula, Chiapas 14 de Diciembre del 2025.– Productores de la...
Leer más

Con Gran Éxito se Realizó la 2ª Carrera con Causa del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 14 de Diciembre del 2025.– En un ambiente de entusiasmo, convivencia y compromiso social, se llevó a cabo con gran éxito la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV