Ayuntamiento de Tapachula Fortalece la Autosuficiencia Alimentaria en Localidades Rurales

* Con la Sexta Entrega de Paquetes Avícolas.

Como parte de la estrategia integral que impulsa la autosuficiencia alimentaria y la generación de ingresos en comunidades rurales, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios (SDRyFA), realizó la sexta y última entrega de paquetes avícolas de traspatio, beneficiando a mil mujeres de diversas localidades rurales del municipio.El titular de la SDRyFA, Daniel López Santiago, informó que en seguimiento a las indicaciones del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, se fortalecen los programas que permiten a las familias tapachultecas acceder a alimentos nutritivos y mejorar la economía del hogar mediante actividades productivas sustentables.Asimismo, destacó que el programa beneficia a mujeres de comunidades rurales del municipio, promoviendo la crianza de aves de traspatio como una alternativa viable para el autoconsumo y la generación de ingresos, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de las familias.Para concluir, dijo que con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la autonomía de las mujeres rurales, fomenten la seguridad alimentaria y promuevan un desarrollo social más equitativo en las comunidades del municipio. Boletín Oficial