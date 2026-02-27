Exigen Destitución del Delegado de Transporte en Tapachula

*Por Presuntas Irregularidades y Omisiones.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero de 2026.- Representantes de diversas comunidades de la zona media alta de Tapachula solicitaron la destitución del delegado regional de Movilidad y Transporte, Esteban López Marín, a quien acusan de falta de atención, presuntas irregularidades en la aplicación de la ley y posible tolerancia hacia el transporte irregular.

La inconformidad surgió tras la detención de una unidad concesionada el pasado 12 de febrero.

De acuerdo con los afectados, este jueves sostendrían una reunión con el funcionario para esclarecer la legalidad del aseguramiento, sin embargo, señalaron que no fueron recibidos en el horario acordado y permanecieron más de dos horas en espera, sin obtener respuesta.

Lucila López Gómez, integrante del Comité de Transporte de la Fracción Plan Las Palmas, afirmó que el Delegado no presentó una infracción formal que justificara la retención de la combi.

Según explicó, el único argumento fue la supuesta falta de “tarjetón de ruta”, documento que, aseguró, puede actualizarse en el momento.

El malestar aumentó cuando, según denunciaron, mientras las unidades concesionadas enfrentan operativos constantes, vehículos que operan de manera irregular continúan prestando servicio sin ser sancionados.

Por su parte, Rodolfo Chávez Pérez, representante de la comunidad Las Palmas, calificó la situación como inequitativa. “No es justo que unas unidades circulen sin restricciones y otras sean perseguidas. Si existe algún acto indebido, debe investigarse y aplicarse la ley”, expresó.

En la protesta también participaron autoridades comunitarias como Otoniel Hernández García, juez auxiliar de Plan Las Palmas, así como representantes de las localidades Galeras, Las Palmas, La Ceiba y el ejido La Concordia, quienes denunciaron competencia desleal por parte de un grupo de transportistas encabezado por Nori Pérez.

Los inconformes advirtieron que, de no existir intervención inmediata de las autoridades estatales, podrían intensificar sus acciones. “Nos manifestamos de forma pacífica, pero el descontento crece. Exigimos una solución transparente y equitativa”, señalaron.

Además, subrayaron que la falta de coordinación en el servicio afecta directamente a las familias de estas comunidades, quienes deben caminar varios kilómetros hasta la carretera Tapachula–Nueva Alemania para trasladarse, exponiéndose a riesgos en caminos y veredas solitarias.

Los comuneros hicieron un llamado a la autoridad estatal para revisar el actuar de la delegación regional y garantizar condiciones justas para todos los concesionarios. EL ORBE/Nelson Bautista