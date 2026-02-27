Controles Aduaneros Asfixian a Productores del Soconusco

*Nuevos Lineamientos Incrementan 400% los Costos Logísticos.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero de 2026.- Productores de café, cacao y miel del Soconusco, denunciaron que los procedimientos aplicados por la aduana en esta región se han convertido en un obstáculo que encarece y retrasa el comercio local, afectando principalmente a pequeños y medianos empresarios.

El ingeniero Moisés mugüerza, propietario de la Finca Morelia y representante de la Empresa Agrícola El Lindero, señaló que los lineamientos vigentes han provocado un aumento de hasta 400% en los costos logísticos de envíos que superan los 50 kilogramos dentro del Estado.



De acuerdo con el productor, cualquier carga que exceda ese peso debe trasladarse hasta Ciudad Hidalgo para obtener sellos y validaciones, aun cuando su destino final sea otra ciudad chiapaneca, como Tuxtla Gutiérrez.Esta disposición, afirmó, implica gastos adicionales de transporte que oscilan entre 3 mil y 4 mil Pesos por apenas 60 kilos de mercancía, lo que vuelve inviable la operación comercial.El sector no cuestiona la legalidad de los requisitos fiscales o aduaneros, sino la forma en que se aplican, comentó.Las instalaciones son reducidas, carecen de espacios adecuados para maniobras y estacionamiento, y exponen a los usuarios a sanciones viales mientras cumplen con los trámites, dijo.Los inconformes sostienen que, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones fronterizas del país donde se han simplificado revisiones internas para dinamizar el mercado nacional, en Tapachula persiste un esquema que califican como restrictivo y desfasado.Con la llegada de una nueva administración a la aduana local, encabezada por un mando militar retirado, aseguran que los controles se han endurecido, impactando directamente la competitividad de los productos chiapanecos frente a mercancías de otras entidades.Ante este panorama, los productores hicieron un llamado al Gobierno de Chiapas para que gestione una mesa de diálogo con la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Hacienda, con el fin de revisar los procedimientos aplicados en la frontera sur.El sector advirtió que, de no atenderse la problemática, la región podría enfrentar una disminución en su actividad comercial, afectando empleos y cadenas productivas que dependen del flujo ágil de mercancías.Los productores reiteraron su disposición a cumplir con la normatividad vigente, pero solicitaron mecanismos más eficientes que permitan fortalecer la economía local sin sacrificar la competitividad. EL ORBE/Nelson Bautista