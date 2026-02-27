viernes, febrero 27, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalTrabajadores de PEMEX Realizan Bloqueo Intermitente en Terminal de Puerto Chiapas
Local

Trabajadores de PEMEX Realizan Bloqueo Intermitente en Terminal de Puerto Chiapas

0
27

*Tomarán la Medida Hasta que les Restablezcan Servicios Médicos

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero de 2026.- Trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) iniciaron este jueves bloqueos temporales en los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Puerto Chiapas, en protesta por la suspensión de servicios médicos y violación a sus derechos, que aseguran se mantiene desde hace 14 meses.
La movilización contempla cierres de dos horas diarias hasta el sábado de 10 a 12 horas, como medida de presión para que la empresa restablezca la atención básica y especializada en la región.
Los inconformes señalaron que han realizado manifestaciones previas sin obtener respuesta.

Jorge Rubalcava, vocero del grupo, advirtió que la situación representa un riesgo para el personal. No manejamos productos menores, trabajamos con combustibles. Si ocurre un accidente, no contamos con atención inmediata, expresó.
La inconformidad se intensificó tras el fallecimiento de un trabajador el pasado 16 de febrero. De acuerdo con los manifestantes, el empleado no recibió atención de urgencia en la zona y fue trasladado en dos ocasiones a Villahermosa, donde finalmente perdió la vida.
En la región, 425 derechohabientes, entre empleados en activo, jubilados y sus familias, carecen de consultas médicas, especialidades y suministro regular de medicamentos desde diciembre de 2024, según denunciaron.
Durante la protesta, algunos participantes cubrieron sus rostros por temor a represalias. Acusaron que existe un ambiente de presión laboral y mencionaron el caso de un trabajador a quien se le abrió una carpeta de investigación por un presunto daño patrimonial de 274 mil Pesos.
“Nos obligan a costear tratamientos y además, enfrentamos procesos administrativos. Sentimos que buscan inhibir nuestras demandas”, expresó.
Los manifestantes aseguraron que los bloqueos parciales no afectarán el suministro de gasolina en Tapachula y municipios cercanos. No obstante, advirtieron que, si no se instala una mesa de diálogo antes del fin de semana, podrían convocar a un paro indefinido a partir de la próxima semana.
Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial sobre las demandas. EL ORBE/Nelson Bautista

Trabajadores de PEMEX Realizan Bloqueo Intermitente en Terminal de Puerto Chiapas
Artículo anterior
Exigen Destitución del Delegado de Transporte en Tapachula
Artículo siguiente
Tapachula Deja Atrás el Basurero a Cielo Abierto y Consolida el Relleno Sanitario Tipo A
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Sinaloa, Atención a las causas, Coordinación y Cero Impunidad logran reducción del 50% en Homicidios dolosos

Al Instante staff - 0
Comunicado 90/2026 EN SINALOA, ATENCIÓN A LAS CAUSAS, COORDINACIÓN Y CERO IMPUNIDAD LOGRAN REDUCCIÓN DEL 50% EN HOMICIDIOS DOLOSOS, DE JUNIO 2025 A ENERO 2026:...
Leer más

Fuerte choque entre pipa y combi deja una unidad volcada en el Par Vial de Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; viernes 27 de febrero de 2026. — Un aparatoso accidente vehicular se registró alrededor de las 7:20 de la mañana de este...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo desde Mazatlán, Sinaloa. Viernes 27 de febrero 2026

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV