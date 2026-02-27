Trabajadores de PEMEX Realizan Bloqueo Intermitente en Terminal de Puerto Chiapas

*Tomarán la Medida Hasta que les Restablezcan Servicios Médicos

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero de 2026.- Trabajadores activos y jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) iniciaron este jueves bloqueos temporales en los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Puerto Chiapas, en protesta por la suspensión de servicios médicos y violación a sus derechos, que aseguran se mantiene desde hace 14 meses.

La movilización contempla cierres de dos horas diarias hasta el sábado de 10 a 12 horas, como medida de presión para que la empresa restablezca la atención básica y especializada en la región.

Los inconformes señalaron que han realizado manifestaciones previas sin obtener respuesta.



1 de 3

Jorge Rubalcava, vocero del grupo, advirtió que la situación representa un riesgo para el personal. No manejamos productos menores, trabajamos con combustibles. Si ocurre un accidente, no contamos con atención inmediata, expresó.La inconformidad se intensificó tras el fallecimiento de un trabajador el pasado 16 de febrero. De acuerdo con los manifestantes, el empleado no recibió atención de urgencia en la zona y fue trasladado en dos ocasiones a Villahermosa, donde finalmente perdió la vida.En la región, 425 derechohabientes, entre empleados en activo, jubilados y sus familias, carecen de consultas médicas, especialidades y suministro regular de medicamentos desde diciembre de 2024, según denunciaron.Durante la protesta, algunos participantes cubrieron sus rostros por temor a represalias. Acusaron que existe un ambiente de presión laboral y mencionaron el caso de un trabajador a quien se le abrió una carpeta de investigación por un presunto daño patrimonial de 274 mil Pesos.“Nos obligan a costear tratamientos y además, enfrentamos procesos administrativos. Sentimos que buscan inhibir nuestras demandas”, expresó.Los manifestantes aseguraron que los bloqueos parciales no afectarán el suministro de gasolina en Tapachula y municipios cercanos. No obstante, advirtieron que, si no se instala una mesa de diálogo antes del fin de semana, podrían convocar a un paro indefinido a partir de la próxima semana.Hasta el momento, la empresa no ha emitido una postura oficial sobre las demandas. EL ORBE/Nelson Bautista